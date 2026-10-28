В Москве пройдёт форум «Медиакульт — 2026», где расскажут, как заставить нейросети работать на бизнес
В Москве обсудят применение ИИ в рекламе и маркетинге на форуме «Медиакульт»
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Как сократить расходы на создание рекламы с помощью искусственного интеллекта, попасть в рекомендации нейросетей и превратить внимание аудитории в реальные продажи, обсудят на форуме «Медиакульт — 2026». Мероприятие пройдёт 21 ноября в московском отеле Radisson Blu на Ленинском проспекте и соберёт около 500 специалистов в сфере рекламы, маркетинга и цифровых технологий.
Фото © Предоставлено Life.ru
Главной темой станет практическое использование ИИ в работе брендов и медиакомпаний. Эксперты разберут, как автоматизировать рекламные кампании, создавать цифровых персонажей и нейробиблиотеки, а также оценивать эффективность присутствия компаний в ответах ChatGPT, Gemini и других интеллектуальных систем.
Фото © Предоставлено Life.ru
Отдельное внимание уделят экономике внимания. Участники обсудят, почему привычные показатели охватов и кликов не всегда отражают результат рекламы, как удерживать аудиторию и выстраивать долгосрочные отношения с клиентами.
Деловая программа разместится на двух сценах. В ней заявлены выступления 30 спикеров, представляющих бренды, рекламные и продюсерские агентства, медиа и технологические компании. Помимо нейросетей, специалисты рассмотрят новые форматы сотрудничества с блогерами, антикризисный PR, развитие личных брендов и способы монетизации медиапроектов.
Ещё одним направлением станет продвижение бизнеса на азиатских рынках. Участникам расскажут об особенностях локализации рекламных кампаний, взаимодействии с региональными медиа и поиске партнёров для международного развития.
Завершится форум вручением премии «Медиакульт». Награды получат авторы проектов в области маркетинга, брендинга, рекламных интеграций и цифровых инноваций. Отдельные номинации предусмотрены для разработок с применением искусственного интеллекта — от рекламных роликов до ИИ-агентов и цифровых аватаров.
Ранее Life.ru рассказывал о форуме «М.Конф», посвящённом монетизации медиа и цифровым технологиям. Мероприятие было запланировано на 22 октября в НИУ ВШЭ. В центре обсуждения — использование собственных медиаплощадок для продвижения бизнеса, новые рекламные инструменты и возможности искусственного интеллекта в коммуникациях.