В Москве пройдёт форум «Медиакульт — 2026», где расскажут, как заставить нейросети работать на бизнес

Как сократить расходы на создание рекламы с помощью искусственного интеллекта, попасть в рекомендации нейросетей и превратить внимание аудитории в реальные продажи, обсудят на форуме «Медиакульт — 2026». Мероприятие пройдёт 21 ноября в московском отеле Radisson Blu на Ленинском проспекте и соберёт около 500 специалистов в сфере рекламы, маркетинга и цифровых технологий.

Фото © Предоставлено Life.ru

Главной темой станет практическое использование ИИ в работе брендов и медиакомпаний. Эксперты разберут, как автоматизировать рекламные кампании, создавать цифровых персонажей и нейробиблиотеки, а также оценивать эффективность присутствия компаний в ответах ChatGPT, Gemini и других интеллектуальных систем.

Фото © Предоставлено Life.ru

Отдельное внимание уделят экономике внимания. Участники обсудят, почему привычные показатели охватов и кликов не всегда отражают результат рекламы, как удерживать аудиторию и выстраивать долгосрочные отношения с клиентами.

Деловая программа разместится на двух сценах. В ней заявлены выступления 30 спикеров, представляющих бренды, рекламные и продюсерские агентства, медиа и технологические компании. Помимо нейросетей, специалисты рассмотрят новые форматы сотрудничества с блогерами, антикризисный PR, развитие личных брендов и способы монетизации медиапроектов.

Ещё одним направлением станет продвижение бизнеса на азиатских рынках. Участникам расскажут об особенностях локализации рекламных кампаний, взаимодействии с региональными медиа и поиске партнёров для международного развития.

Завершится форум вручением премии «Медиакульт». Награды получат авторы проектов в области маркетинга, брендинга, рекламных интеграций и цифровых инноваций. Отдельные номинации предусмотрены для разработок с применением искусственного интеллекта — от рекламных роликов до ИИ-агентов и цифровых аватаров.