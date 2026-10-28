Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 28 октября, 19:43

В Москве пройдёт форум «Медиакульт — 2026», где расскажут, как заставить нейросети работать на бизнес

В Москве обсудят применение ИИ в рекламе и маркетинге на форуме «Медиакульт»

Обложка © Предоставлена Life.ru

Обложка © Предоставлена Life.ru

Как сократить расходы на создание рекламы с помощью искусственного интеллекта, попасть в рекомендации нейросетей и превратить внимание аудитории в реальные продажи, обсудят на форуме «Медиакульт — 2026». Мероприятие пройдёт 21 ноября в московском отеле Radisson Blu на Ленинском проспекте и соберёт около 500 специалистов в сфере рекламы, маркетинга и цифровых технологий.

Фото © Предоставлено Life.ru

Фото © Предоставлено Life.ru

Главной темой станет практическое использование ИИ в работе брендов и медиакомпаний. Эксперты разберут, как автоматизировать рекламные кампании, создавать цифровых персонажей и нейробиблиотеки, а также оценивать эффективность присутствия компаний в ответах ChatGPT, Gemini и других интеллектуальных систем.

Фото © Предоставлено Life.ru

Фото © Предоставлено Life.ru

Отдельное внимание уделят экономике внимания. Участники обсудят, почему привычные показатели охватов и кликов не всегда отражают результат рекламы, как удерживать аудиторию и выстраивать долгосрочные отношения с клиентами.

Деловая программа разместится на двух сценах. В ней заявлены выступления 30 спикеров, представляющих бренды, рекламные и продюсерские агентства, медиа и технологические компании. Помимо нейросетей, специалисты рассмотрят новые форматы сотрудничества с блогерами, антикризисный PR, развитие личных брендов и способы монетизации медиапроектов.

Ещё одним направлением станет продвижение бизнеса на азиатских рынках. Участникам расскажут об особенностях локализации рекламных кампаний, взаимодействии с региональными медиа и поиске партнёров для международного развития.

Завершится форум вручением премии «Медиакульт». Награды получат авторы проектов в области маркетинга, брендинга, рекламных интеграций и цифровых инноваций. Отдельные номинации предусмотрены для разработок с применением искусственного интеллекта — от рекламных роликов до ИИ-агентов и цифровых аватаров.

От олимпийского золота до нейросетей: Чем удивил форум «Россия — спортивная держава» в Красноярске
От олимпийского золота до нейросетей: Чем удивил форум «Россия — спортивная держава» в Красноярске

Ранее Life.ru рассказывал о форуме «М.Конф», посвящённом монетизации медиа и цифровым технологиям. Мероприятие было запланировано на 22 октября в НИУ ВШЭ. В центре обсуждения — использование собственных медиаплощадок для продвижения бизнеса, новые рекламные инструменты и возможности искусственного интеллекта в коммуникациях.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Искусственный интеллект
  • Другие новости
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar