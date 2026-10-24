От олимпийского золота до нейросетей: Чем удивил форум «Россия — спортивная держава» в Красноярске

Более 2900 представителей 57 государств приехали в Красноярск на XIV Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава», который проходил с 21 по 23 октября. За три дня участники провели свыше 50 деловых мероприятий, представили десятки спортивных проектов и заключили более 110 соглашений о сотрудничестве.

Центральным мероприятием стало пленарное заседание «Спорт: объединяя мир в эпоху перемен». Его участникам направил приветствие президент России Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что занятия физической культурой помогают воспитывать ответственность, дисциплину и целеустремлённость, а особое значение сегодня приобретает создание условий для развития спортивных талантов детей и молодёжи.

Фото © Росконгресс/Сергей Отрошко

В дискуссии участвовали вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, министр спорта и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв, представители международных спортивных организаций, а также министры спорта Белоруссии и Узбекистана. Они обсудили расширение международного сотрудничества, развитие спортивной инфраструктуры и возвращение российских атлетов на мировые соревнования.

Фото © Росконгресс/Александр Жолобов

Чернышенко назвал спорт одним из важных направлений международного взаимодействия, которое позволяет поддерживать связи между государствами даже в условиях глобальных перемен. По словам вице-премьера, Россия продолжает развивать спортивную инфраструктуру, готовить специалистов и создавать условия для занятий физической культурой.

«Спорт — одна из надёжных основ для сотрудничества. А Россия всегда была гостеприимной страной, куда стремились приехать руководители федераций и организаторы соревнований», — заявил Чернышенко.

Фото © Росконгресс/Сергей Отрошко

Он сообщил, что сегодня в России регулярно занимаются физической культурой более 80 миллионов человек. Доля граждан, вовлечённых в занятия спортом, достигла 62,6%. При этом к 2030 году показатель должен превысить 70%, что предусмотрено национальными целями развития страны.

Отдельной темой стало восстановление позиций российских спортсменов на международной арене. Как рассказал Дегтярёв, число зарубежных соревнований с участием отечественных атлетов увеличилось с 900 в 2024 году до более 1700 в 2026-м. С начала года российский гимн звучал на международных турнирах свыше 300 раз.

По словам министра, российские спортсмены получили право выступать с национальной символикой в 24 олимпийских и 51 неолимпийском виде спорта. Для юниоров соответствующие показатели составляют 30 и 54 вида спорта.

Фото © Росконгресс/Александр Жолобов

Дегтярёв также остановился на работе Российского спортивного фонда, который в этом году начал функционировать в полную силу. Благодаря новому механизму поддержки существенно выросло финансирование ряда спортивных федераций за счёт целевых отчислений букмекеров.

В частности, семь олимпийских федераций увеличили объёмы финансирования более чем втрое, две — свыше чем вдвое, а ещё 25 получили прибавку от 50 до 90%. Среди организаций, расширивших финансовые возможности, оказались федерации гимнастики, лёгкой атлетики, водных видов спорта, дзюдо, самбо и танцевального спорта. Паралимпийский комитет России впервые получил более 1,5 миллиарда рублей.

Важной частью программы стало развитие адаптивного спорта. Впервые в истории форума пленарное заседание сопровождалось сурдопереводом. Кроме того, состоялась международная встреча представителей сурдлимпийских организаций из 21 страны. Участники обсудили национальные модели поддержки спортсменов с нарушениями слуха и перспективы развития сурдлимпийского движения.

Фото © Росконгресс/Александр Жолобов

Не обошли вниманием и подготовку нового поколения атлетов. В рамках сессии «Дакар-2026: встречаем новое поколение спорта» представители различных государств рассмотрели вопросы доступности спортивных занятий для детей и подростков, а также возможности расширения международного молодёжного сотрудничества.

Всего за время форума состоялось более 50 деловых мероприятий, причём 11 из них прошли с участием иностранных гостей. К обсуждениям присоединились руководители 45 общероссийских и 116 региональных спортивных федераций, представители органов власти, бизнеса, экспертного сообщества и СМИ.

Фото © Росконгресс/Сергей Отрошко

Одной из особенностей нынешнего форума стал отдельный образовательно-прикладной день. Его посвятили практическим вопросам развития спортивной индустрии: продвижению федераций в социальных сетях, формированию спортивных брендов регионов, использованию искусственного интеллекта и появлению новых дисциплин.

К работе подключились известные спортсмены и тренеры, в том числе Валерий Карпин, Денис Глушаков, Дмитрий Сычёв и Маринато Гильерме. В качестве экспертов и модераторов также выступили Александр Карелин, Александр Попов, Мария Киселёва, Ольга Брусникина, Наталья Ищенко, Александр Легков, Никита Нагорный, Софья Великая, Евгения Канаева, Елена Бобровникова и другие представители российского спорта.

Фото © Росконгресс/Александр Жолобов

Спортивная программа включила более 12 событий. Одним из центральных мероприятий стал «Забег Единства», объединивший участников и гостей форума.

На выставочных площадках работали 45 стендов. Посетителям представили спортивные технологии, оборудование, интерактивные тренажёры и перспективные проекты отрасли. Особое внимание привлекла экспозиция «Олимпийские победы», где демонстрировались почти тысяча золотых медалей, завоёванных на Олимпийских и Паралимпийских играх начиная с 1908 года.

Фото © Росконгресс/Александр Жолобов

Красноярский край представил собственную систему развития адаптивного спорта, планы реконструкции Центрального стадиона и ключевые спортивные проекты региона. Отдельные экспозиции подготовили Москва, Челябинская область и Чукотский автономный округ.

Посетители также могли познакомиться с различными силовыми дисциплинами, включая тяжёлую атлетику, бодибилдинг, пауэрлифтинг и армлифтинг. На интерактивных площадках предлагали проверить силы в выполнении нормативов ГТО и попробовать себя в киберспорте.

Фото © Росконгресс/Александр Жолобов

Стенд «ФосАгро» позволял совершить виртуальную лыжную гонку «Тур Большой Вудъявр», созданную по мотивам этапа Кубка России. Представители Континентальной хоккейной лиги показали форму команд будущего Матча звёзд КХЛ в Минске, который запланирован на 2027 год.

Федерация велосипедного спорта России презентовала международную шоссейную гонку «Золото Ладоги — 2027», которую планируют провести совместно с Росконгрессом в рамках спортивных игр ПМЭФ. Федерация гимнастики продемонстрировала технологии нейротренинга и аудиовизуальной стимуляции, предназначенные для регулирования функционального состояния спортсменов.

Историю отечественного хоккея представили на экспозиции «Красная машина». Гости увидели переходящий кубок чемпионов СССР по канадскому хоккею 1947 года, кубок чемпионов мира 2014 года, а также копии 27 золотых медалей мировых первенств и девяти олимпийских наград.

Отдельный выставочный кластер посвятили адаптивному спорту. Паралимпийский комитет России показал отечественное специализированное оборудование, представители Специальной Олимпиады поделились опытом работы со спортсменами с интеллектуальными особенностями, а Федерация спорта глухих познакомила посетителей с жестовым языком.

Фото © Росконгресс/Сергей Отрошко

На площадке Всероссийской федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата рассказали о развитии 30 спортивных дисциплин. Банк ПСБ организовал виртуальную экскурсию по типовому беговому центру, а Федеральное медико-биологическое агентство представило новые технологии сопровождения спортсменов.

Важным итогом форума стало подписание более 110 соглашений между спортивными организациями, федеральными ведомствами, региональными властями и представителями бизнеса.

В частности, Россия и Куба согласовали план сотрудничества в области физической культуры и спорта на 2026–2028 годы. Кроме того, соглашение заключили Министерство спорта РФ и банк ПСБ. Представители Федерации соколиной охоты и Министерства спорта Камчатского края договорились о создании первого регионального отделения организации на Камчатке.

Фото © Росконгресс/Сергей Отрошко

«На РСД-2026 состоялось свыше 50 деловых мероприятий, из них 11 с иностранными гостями. В работе форума участвовали представители 57 стран, 45 глав общероссийских федераций и 116 глав региональных федераций», — отметил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков. По его оценке, представленные инициативы и заключённые соглашения помогут расширить взаимодействие между спортивными организациями, государственными структурами и бизнесом.

Культурная программа объединила более 20 мероприятий, включая музейные выставки, экскурсии и концерты. Аналитики Фонда Росконгресс подготовили 35 кратких обзоров деловых сессий, итоговые материалы форума, подборки наиболее ярких высказываний участников и визуальные материалы. Для обработки информации использовалась технология искусственного интеллекта «ИнФорум».

XIV Международный форум «Россия — спортивная держава» состоялся при поддержке Правительства России. Организаторами выступили Министерство спорта РФ и Фонд Росконгресс.

Ранее Life.ru рассказывал, что на форуме в Красноярске впервые провели отдельный образовательно-прикладной день, посвящённый нейросетям, работе спортивных федераций в социальных сетях и развитию региональных брендов. Участникам показали возможности цифровых помощников для пресс-служб, автоматической обработки спортивных протоколов и подготовки информационных материалов.