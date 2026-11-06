Омск продолжает собирать столичные титулы. После звания молодёжной столицы в 2025 году и культурной — в 2026-м сибирский город получил ещё один почётный статус. На этот раз он станет новогодней столицей России в праздничном сезоне 2027–2028 годов. Об этом сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко в своём канале в мессенджере Max.

«Омск получил статус „Новогодняя столица России“ 2027–2028 годов. Это стало известно по результатам рассмотрения заявок на конкурс от субъектов Российской Федерации», — рассказал глава региона.

Новый статус означает, что именно Омск примет эстафету главного новогоднего города страны после Вологды, которая готовится встречать 2027 год. Проект «Новогодняя столица России» существует с 2012 года и направлен на развитие внутреннего туризма, популяризацию региональных традиций и создание новых праздничных маршрутов. В разные годы его участниками становились Суздаль, Киров, Рязань и другие российские города.

Для Омска предстоящий новогодний сезон будет особенно символичным. В 2028 году регион также отметит 400-летие начала освоения Омского Прииртышья Российским государством. Соответствующий указ в июне подписал Владимир Путин. Таким образом, масштабные зимние праздники совпадут с подготовкой и проведением ещё одного важного исторического события.

При этом конкретная программа будущих новогодних торжеств пока не объявлена. Неизвестно, какие площадки станут центральными, сколько фестивалей запланируют организаторы и когда состоится официальная передача символа проекта — хрустальной снежинки.

Впрочем, опыт организации крупных мероприятий у Омска уже накопился. В 2025 году в статусе молодёжной столицы город провёл более 500 событий. Особую популярность приобрёл проект «Пешеходный Любинский»: за летний сезон его посетили свыше миллиона человек. А трёхдневное празднование Дня молодёжи собрало около 300 тысяч участников. Успех оказался настолько заметным, что власти решили продолжить эксперимент и запустить зимнюю версию пешеходного пространства с праздничными инсталляциями и зонами отдыха.

Настоящий столичный марафон начался для Омска ещё в декабре 2024 года. Тогда, как рассказывал Life.ru, город выиграл федеральный конкурс на звание культурной столицы России 2026 года. В финале ему пришлось конкурировать сразу с несколькими сильными претендентами, среди которых были Владивосток, Екатеринбург, Иркутск, Владимир, Вологда, Томск и агломерация Зарайска с Коломной. Победу губернатор Виталий Хоценко встретил эмоциональным признанием в любви к родному региону и приглашением туристам со всей страны. В рамках культурного года в Омске запланировали более тысячи мероприятий, включая театральные фестивали, концерты, выставки и молодёжные форумы. Одним из главных событий стал финал театральной премии «Золотая маска», а отдельное внимание уделили развитию культурных пространств и исторических объектов. Теперь этот опыт пригодится городу при подготовке к ещё одному федеральному статусу — на этот раз новогоднему.