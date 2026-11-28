Регина Тодоренко призналась, что тяжело переживает завершение грудного вскармливания младшего сына Фёдора и больше не планирует кормить грудью. Телеведущая рассказала подписчикам об их первой сепарации: мальчик самостоятельно отказался от материнского молока.

По словам Регины, она надеялась сохранить кормление подольше, поскольку дорожила особой близостью с ребёнком. Телеведущая напомнила, что целый год её организм обеспечивал сына питанием, энергией и поддержкой иммунитета.

«Моё тело создало новую жизнь. Как же трудно именно мне принять тот факт, что больше Федя не нуждается во мне так, как раньше», — поделилась переживаниями знаменитость.

Тодоренко призналась, что осознание нового этапа взросления сына даётся ей непросто. Теперь мальчик перешёл на обычную еду, а мама, по её словам, не может сдержать слёз.

«Теперь он ест борщ, а я тихонько плачу по ночам, проживая нашу первую сепарацию», — написала телеведущая.

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