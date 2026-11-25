Регина Тодоренко с юмором высказалась об увлечении своего мужа Влада Топалова ледяными ваннами. Телеведущая призналась, что восхищается физической формой 41-летнего супруга, но немного побаивается последствий экстремальных процедур. Об этом она рассказала на церемонии Voice Man Awards.

Тодоренко нравится, что её избранник уделяет внимание не только физическому, но и психологическому здоровью. Правда, ведущая в шутку выразила опасение, что в ледяной воде супруг может себе что-нибудь отморозить. Заодно звезда пошутила и на тему семейной жизни.

«Хотя с ним вообще страшно куда-то ложиться — у нас потом дети появляются! А вообще, нас ещё на 16 детей хватит!» — заявила телеведущая.

Супруги уже воспитывают троих сыновей. Младший появился на свет в сентябре 2025 года.

К слову, на той же премии Оксана Самойлова заговорила о рождении детей после развода с Джиганом. Многодетная мать призналась, что готова родить ещё парочку малышей, если встретит настоящую любовь.