44-летняя актриса Анастасия Макеева столкнулась с неожиданной волной хейта на последних сроках беременности. По словам знаменитости, недоброжелателей раздражает, что в ожидании первенца она практически не отекла и сохранила привлекательную внешность. Об этом артистка рассказала в интервью The Voice.

Звезда мюзиклов призналась, что рассчитывала провести беременность спокойно, наслаждаясь классической музыкой, чтением книг и рисованием. Однако вместо этого ей приходится сталкиваться с бурной реакцией публики. Некоторые женщины сравнивают внешность актрисы с тем, как сами выглядели во время ожидания ребёнка.

В частности, пользователи обсуждают отсутствие у Макеевой выраженных отёков, тёмной полосы на животе и выступающих вен. Знаменитость недоумевает, почему особенности её внешности вызывают столько негатива.

«Я уже не знаю, что так людей выбешивает», — призналась артистка.

Несмотря на приближающиеся роды, Макеева продолжает работать. Недавно она вернулась из Орла, где выступала с лекцией перед студентами. Во всём ей помогает супруг Роман Мальков, который старается не оставлять жену одну, сопровождает её к врачам и берёт на себя организацию съёмок.

Будущие родители уже выбрали кроватку, коляску и автокресла, а сумку с вещами для роддома теперь повсюду возят с собой. Актриса надеется родить первенца к своему 45-летию, которое отметит 23 декабря.