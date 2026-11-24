Беременная Макеева пожаловалась на хейт из-за красивого живота и отсутствия отёков
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/makeevan
44-летняя актриса Анастасия Макеева столкнулась с неожиданной волной хейта на последних сроках беременности. По словам знаменитости, недоброжелателей раздражает, что в ожидании первенца она практически не отекла и сохранила привлекательную внешность. Об этом артистка рассказала в интервью The Voice.
Звезда мюзиклов призналась, что рассчитывала провести беременность спокойно, наслаждаясь классической музыкой, чтением книг и рисованием. Однако вместо этого ей приходится сталкиваться с бурной реакцией публики. Некоторые женщины сравнивают внешность актрисы с тем, как сами выглядели во время ожидания ребёнка.
В частности, пользователи обсуждают отсутствие у Макеевой выраженных отёков, тёмной полосы на животе и выступающих вен. Знаменитость недоумевает, почему особенности её внешности вызывают столько негатива.
«Я уже не знаю, что так людей выбешивает», — призналась артистка.
Несмотря на приближающиеся роды, Макеева продолжает работать. Недавно она вернулась из Орла, где выступала с лекцией перед студентами. Во всём ей помогает супруг Роман Мальков, который старается не оставлять жену одну, сопровождает её к врачам и берёт на себя организацию съёмок.
Будущие родители уже выбрали кроватку, коляску и автокресла, а сумку с вещами для роддома теперь повсюду возят с собой. Актриса надеется родить первенца к своему 45-летию, которое отметит 23 декабря.
Напомним, 7 ноября Анастасия Макеева официально объявила о первой беременности после 14 лет попыток стать матерью. Последние шесть лет артистка проходила этот путь вместе с нынешним супругом. Позднее ей пришлось опровергать слухи о накладном животе и суррогатном материнстве.
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