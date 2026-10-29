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Регион
Опубликовано 29 октября, 12:57

«Он исчез»: Майкл Дуглас рассказал, как живёт 89-летний Джек Николсон вдали от Голливуда

Майкл Дуглас заявил, что 89-летний Джек Николсон больше не снимается в кино

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /360b

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /360b

Легендарный голливудский актёр Джек Николсон, которому сейчас 89 лет, вряд ли вернётся в кино. Его давний друг Майкл Дуглас рассказал, что звезда «Сияния» практически перестала появляться на публике и больше не работает. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на выступление Дугласа в Великобритании.

82-летний артист поделился подробностями жизни Николсона во время встречи со зрителями в Суонси, где представлял свои мемуары One Helluva Ride. Дуглас признался, что хотел бы когда-нибудь сняться вместе с другом, но теперь не рассчитывает на такую возможность.

«Он больше не работает. С ним всё в порядке. Он исчез. Я это знаю», — сказал Дуглас.

При этом актёр поспешил успокоить поклонников Николсона. По его словам, он продолжает общаться с другом и иногда видится с ним. Дуглас рассказал, что Николсон проводит время у себя дома, спокойно гуляет в тапочках и, похоже, вполне доволен жизнью вдали от съёмочных площадок.

Последним фильмом Николсона стала романтическая комедия «Как знать...» режиссёра Джеймса Л. Брукса, вышедшая в 2010 году. С тех пор обладатель трёх премий «Оскар» не исполнил ни одной новой роли, хотя официально о завершении карьеры не объявлял.

В 2025 году Брукс ещё допускал возвращение артиста на экран. Режиссёр рассказывал, что Николсон получает сценарии и читает их. На фоне редких публичных появлений Николсона в прессе неоднократно возникали слухи о проблемах с его здоровьем. В частности, таблоиды писали о возможных нарушениях памяти, но достоверных медицинских подтверждений этим утверждениям нет. Сам актёр ранее опровергал подобные сообщения. Более того, летом 2025 года его друг Дэнни ДеВито рассказал, что виделся с Николсоном и тот прекрасно себя чувствовал.

Последний раз Николсон привлёк широкое внимание поклонников в апреле 2026 года, когда его дочь Лоррейн опубликовала фотографию с празднования 89-летия отца. На снимке рядом с артистом находилась певица Джони Митчелл.

Джек Николсон впервые за долгое время появился на публике
Джек Николсон впервые за долгое время появился на публике

Ранее на аукцион выставили знаменитый топор из фильма «Сияние», которым орудовал герой Джека Николсона. Реквизит культовой картины Стэнли Кубрика планируют продать 3 февраля 2027 года в Лондоне. Предварительная стоимость лота составляет от 30 до 50 тысяч фунтов стерлингов. Вместе с ним на торги выставят сотни других предметов из личного архива режиссёра.

Больше новостей о голливудских актёрах и звёздах кино — в разделе «Знаменитости» на Life.ru.

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Анастасия Никонорова
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