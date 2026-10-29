«Он исчез»: Майкл Дуглас рассказал, как живёт 89-летний Джек Николсон вдали от Голливуда

Легендарный голливудский актёр Джек Николсон, которому сейчас 89 лет, вряд ли вернётся в кино. Его давний друг Майкл Дуглас рассказал, что звезда «Сияния» практически перестала появляться на публике и больше не работает. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на выступление Дугласа в Великобритании.

82-летний артист поделился подробностями жизни Николсона во время встречи со зрителями в Суонси, где представлял свои мемуары One Helluva Ride. Дуглас признался, что хотел бы когда-нибудь сняться вместе с другом, но теперь не рассчитывает на такую возможность.

«Он больше не работает. С ним всё в порядке. Он исчез. Я это знаю», — сказал Дуглас.

При этом актёр поспешил успокоить поклонников Николсона. По его словам, он продолжает общаться с другом и иногда видится с ним. Дуглас рассказал, что Николсон проводит время у себя дома, спокойно гуляет в тапочках и, похоже, вполне доволен жизнью вдали от съёмочных площадок.

Последним фильмом Николсона стала романтическая комедия «Как знать...» режиссёра Джеймса Л. Брукса, вышедшая в 2010 году. С тех пор обладатель трёх премий «Оскар» не исполнил ни одной новой роли, хотя официально о завершении карьеры не объявлял.

В 2025 году Брукс ещё допускал возвращение артиста на экран. Режиссёр рассказывал, что Николсон получает сценарии и читает их. На фоне редких публичных появлений Николсона в прессе неоднократно возникали слухи о проблемах с его здоровьем. В частности, таблоиды писали о возможных нарушениях памяти, но достоверных медицинских подтверждений этим утверждениям нет. Сам актёр ранее опровергал подобные сообщения. Более того, летом 2025 года его друг Дэнни ДеВито рассказал, что виделся с Николсоном и тот прекрасно себя чувствовал.

Последний раз Николсон привлёк широкое внимание поклонников в апреле 2026 года, когда его дочь Лоррейн опубликовала фотографию с празднования 89-летия отца. На снимке рядом с артистом находилась певица Джони Митчелл.

Ранее на аукцион выставили знаменитый топор из фильма «Сияние», которым орудовал герой Джека Николсона. Реквизит культовой картины Стэнли Кубрика планируют продать 3 февраля 2027 года в Лондоне. Предварительная стоимость лота составляет от 30 до 50 тысяч фунтов стерлингов. Вместе с ним на торги выставят сотни других предметов из личного архива режиссёра.