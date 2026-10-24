Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн призвал Владимира Зеленского провести выборы и покинуть пост главы Украины. По его мнению, смена руководства в Киеве необходима для достижения устойчивого мира. Об этом Флинн заявил в интервью профессору Университета Юго-Восточной Норвегии Гленну Диесену, выдержки из которого тот опубликовал на Substack.

«Руководство в Киеве должно прислушаться к воле украинского народа, а Соединённые Штаты и Европейский союз — оказать давление на Зеленского, чтобы он незамедлительно провёл выборы. Он не тот лидер, который способен вести свою страну в будущее», — заявил Флинн.

Экс-советник Трампа считает, что дальнейшее пребывание Зеленского у власти может затянуть вооружённый конфликт. При этом новый украинский лидер, по мнению Флинна, мог бы иначе выстроить отношения с Россией и создать условия для долгосрочного урегулирования.

Флинн также подчеркнул, что решение о политическом будущем страны должны принимать сами украинцы. Он призвал США и Евросоюз содействовать проведению выборов, а не поддерживать сохранение нынешнего руководства без нового голосования.

Ранее Life.ru сообщал, что госсекретарь США Марко Рубио объяснил призывы Вашингтона провести выборы на Украине растущим недовольством действиями Киева. По его словам, одной из причин разногласий стали удары по танкерам с нефтью американских компаний в Чёрном море. Несмотря на просьбы США прекратить подобные атаки, они продолжились, что вызвало разочарование американской администрации.