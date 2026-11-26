Бывший гитарист британской рок-группы Duran Duran Энди Тейлор до последних дней жизни сохранял оптимизм, несмотря на тяжёлое онкологическое заболевание. Воспоминаниями о музыканте его супруга Трейси поделилась в заявлении, которое опубликовали на официальном сайте коллектива.

По словам вдовы, последние несколько лет стали серьёзным испытанием для артиста, однако он продолжал бороться с болезнью и не терял любви к жизни. Большую поддержку ему оказывали поклонники со всего мира.

Трейси подчеркнула, что за образом знаменитого рок-музыканта скрывался любящий муж, заботливый отец и дедушка. Несмотря на мировую известность и многочисленные гастроли, главным приоритетом гитариста всегда оставалась семья.

Супруги поженились в 1982 году. За 44 года совместной жизни у них родились четверо детей — Эндрю, Джорджина, Бетани и Изабелла.

С раком предстательной железы Тейлор боролся с 2018 года. Публично о своём диагнозе музыкант рассказал только спустя четыре года, когда из-за состояния здоровья не смог приехать на церемонию введения Duran Duran в Зал славы рок-н-ролла.

Напомним, Тейлор ушёл из жизни 23 ноября в возрасте 65 лет. Он скончался дома в окружении родных. О раке предстательной железы четвёртой стадии британец публично рассказал в 2022 году, хотя диагноз ему поставили ещё в 2018-м. Из-за состояния здоровья он не смог присутствовать на церемонии введения Duran Duran в Зал славы рок-н-ролла. Гитарист присоединился к коллективу в 1980 году и участвовал в создании его знаменитых ранних альбомов. В 1986-м артист покинул группу, вернулся в её состав в 2001-м, а спустя пять лет вновь ушёл.