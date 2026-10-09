Он сказал «да»: Девушка сделала предложение возлюбленному на концерте Басты в Краснодаре

Концерт Басты в Краснодаре неожиданно прервался помолвкой: одна из зрительниц сама предложила возлюбленному руку и сердце и получила согласие. Рэпер признался, что впервые стал свидетелем подобного события на своём выступлении.

Девушка сделала предложение возлюбленному на концерте Басты в Краснодаре. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ dana_shtorm

Девушка решила взять инициативу в свои руки и устроить романтический момент прямо во время шоу. Всё прошло по её плану, а избранник ответил согласием, поцеловав возлюбленную. В честь такого знаменательного события певец подарил будущим супругам сертификат на свадьбу.

Ранее Life.ru рассказывал о другой необычной помолвке, произошедшей на концерте Кэти Перри в Баку. Тогда молодой человек из Челябинска попросил возлюбленную выйти за него замуж прямо во время выступления американской певицы. Девушка согласилась, а артистка заметила происходящее и лично поздравила пару.