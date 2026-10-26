«Он сразу полез обниматься»: Кот вернулся домой спустя 12 лет и узнал хозяйку с первой встречи

Пропавший во Франции кот вернулся к своей семье спустя более 12 лет и сразу потянулся обниматься с хозяйкой. Трогательную историю воссоединения жительницы департамента Финистер Дельфин Жаффре с питомцем рассказала газета Le Parisien.

Животное сбежало из дома в коммуне Плугастель-Сен-Жермен ещё котёнком в начале 2014 года. Родные долго искали любимца, однако все попытки оказались безуспешными. Со временем они смирились с потерей и даже решили больше не заводить кошек, поскольку пережить подобное исчезновение было слишком тяжело.

Неожиданная новость пришла на прошлой неделе, когда Дельфин позвонили из приюта в коммуне Кампе. Выяснилось, что беглеца обнаружили в местечке Банналек, расположенном более чем в 60 километрах от его прежнего жилища. Одна из местных жительниц заметила четвероногого в поле среди бродячих собратьев, которых регулярно подкармливала. Установить владелицу удалось благодаря микрочипу.

Во время долгожданной встречи пушистый путешественник испуганно сидел в переноске. Однако стоило женщине открыть дверцу и протянуть руку, как он сразу направился к ней за объятиями. При осмотре у питомца обнаружили клещей, блох и повреждённый глаз, однако в остальном его здоровье не вызвало опасений.

«Я спросила, может ли кот узнать хозяев спустя столько времени. Видимо, может!» — говорит женщина.