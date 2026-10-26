«Он сразу полез обниматься»: Кот вернулся домой спустя 12 лет и узнал хозяйку с первой встречи
Пропавший 12 лет назад кот вернулся к хозяйке во Франции и бросился обниматься
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Пропавший во Франции кот вернулся к своей семье спустя более 12 лет и сразу потянулся обниматься с хозяйкой. Трогательную историю воссоединения жительницы департамента Финистер Дельфин Жаффре с питомцем рассказала газета Le Parisien.
Животное сбежало из дома в коммуне Плугастель-Сен-Жермен ещё котёнком в начале 2014 года. Родные долго искали любимца, однако все попытки оказались безуспешными. Со временем они смирились с потерей и даже решили больше не заводить кошек, поскольку пережить подобное исчезновение было слишком тяжело.
Неожиданная новость пришла на прошлой неделе, когда Дельфин позвонили из приюта в коммуне Кампе. Выяснилось, что беглеца обнаружили в местечке Банналек, расположенном более чем в 60 километрах от его прежнего жилища. Одна из местных жительниц заметила четвероногого в поле среди бродячих собратьев, которых регулярно подкармливала. Установить владелицу удалось благодаря микрочипу.
Во время долгожданной встречи пушистый путешественник испуганно сидел в переноске. Однако стоило женщине открыть дверцу и протянуть руку, как он сразу направился к ней за объятиями. При осмотре у питомца обнаружили клещей, блох и повреждённый глаз, однако в остальном его здоровье не вызвало опасений.
«Я спросила, может ли кот узнать хозяев спустя столько времени. Видимо, может!» — говорит женщина.
Ранее Life.ru рассказывал о похожем случае в Великобритании, где кот Сэм нашёлся спустя 12 лет после исчезновения. Питомец пропал в мае 2014 года в городе Стаурбридж после очередной прогулки. Его хозяйка Анджела Фернивал долго пыталась отыскать любимца, но со временем смирилась с утратой и переехала в Киддерминстер. В марте 2026 года женщине неожиданно позвонили из приюта, куда животное доставили после обнаружения всего в 800 метрах от прежнего дома. Найти владелицу помог микрочип, а ветеринары диагностировали у четвероногого ушную инфекцию и проблемы с щитовидной железой. Несмотря на долгую разлуку, Сэм узнал Анджелу.