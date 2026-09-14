Помогла не отказаться от мечты, несмотря на диагноз: Зверев посвятил маме победу на US Open

Александр Зверев после успеха на US Open вспомнил, как мать поддерживала его в детстве, когда врачи поставили ему диагноз диабет. По словам теннисиста, именно мама помогла ему не отказаться от мечты о профессиональном спорте.

В детстве медики рекомендовали мальчику избегать физических нагрузок. Однако Ирина Зверева не согласилась с таким подходом. Теннисист рассказал, что хорошо помнит, как мама следила за его состоянием и контролировала уровень сахара в крови. По его словам, проверки проходили каждые три часа — даже ночью.

«Мой сын будет там, где захочет быть. Если он захочет стать теннисистом — он станет теннисистом», — сказала мать спортсмена врачам.

Поддержка семьи стала важной частью пути Зверева в большом спорте. Сейчас немецкий теннисист входит в число сильнейших игроков мира и продолжает выступать на крупнейших турнирах. История с мамой стала для спортсмена личным напоминанием о том, сколько усилий стояло за его карьерой. Зверев неоднократно рассказывал о роли семьи в своём становлении как игрока.

На US Open — 2026 теннисист дошёл до финала турнира. Перед этим он обыграл Карена Хачанова в полуфинале и получил путёвку в решающий матч соревнований.

Выход Зверева в финал US Open стал одним из главных событий турнира. В полуфинале немецкий теннисист обыграл россиянина Карена Хачанова в трёх партиях — 6:3, 7:6, 7:6. Для Хачанова этот матч стал третьим полуфиналом на турнирах Большого шлема в карьере.