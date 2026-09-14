Зверев и Рыбакина получили рекордные призовые после победы на US Open

Александр Зверев из Германии и представительница Казахстана Елена Рыбакина заработали по $5,5 млн за победу в одиночных разрядах Открытого чемпионата США. Эта сумма стала рекордной для официальных теннисных турниров.

Проигравшие в финале американец Бен Шелтон и белоруска Арина Соболенко заработали по $2,8 млн.

Предыдущий максимум US Open установил год назад. В 2025 году Карлос Алькарас и Соболенко получили за чемпионские титулы по $5 млн.

Более крупные выплаты в теннисе уже были, однако речь шла о выставочных соревнованиях. Итальянец Янник Синнер в 2024 и 2025 годах выигрывал турнир в Саудовской Аравии и каждый раз получал по $6 млн.

Общий призовой фонд нынешнего US Open достиг $108 млн — это рекорд для тенниса. Открытый чемпионат США проходит на харде и завершает сезон турниров Большого шлема.

Ранее сообщалось, что Рыбакина впервые в карьере выиграла US Open. В финале она победила первую сеяную Арину Соболенко со счётом 6:4, 5:7, 6:2. Этот титул стал для 26-летней спортсменки третьим на турнирах Большого шлема после Уимблдона-2022 и Australian Open-2026. Победа в Нью-Йорке также позволила Рыбакиной впервые возглавить мировой рейтинг WTA, сместив с первой строчки Соболенко.