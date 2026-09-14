Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 13 сентября, 22:42

Зверев и Рыбакина получили рекордные призовые после победы на US Open

Обложка © Wikipedia / Hameltion / Flickr / Carine06 / Обработано Life.ru с помощью ChatGPT (OpenAI)

Обложка © Wikipedia / Hameltion / Flickr / Carine06 / Обработано Life.ru с помощью ChatGPT (OpenAI)

Александр Зверев из Германии и представительница Казахстана Елена Рыбакина заработали по $5,5 млн за победу в одиночных разрядах Открытого чемпионата США. Эта сумма стала рекордной для официальных теннисных турниров.

Проигравшие в финале американец Бен Шелтон и белоруска Арина Соболенко заработали по $2,8 млн.

Предыдущий максимум US Open установил год назад. В 2025 году Карлос Алькарас и Соболенко получили за чемпионские титулы по $5 млн.

Более крупные выплаты в теннисе уже были, однако речь шла о выставочных соревнованиях. Итальянец Янник Синнер в 2024 и 2025 годах выигрывал турнир в Саудовской Аравии и каждый раз получал по $6 млн.

Общий призовой фонд нынешнего US Open достиг $108 млн — это рекорд для тенниса. Открытый чемпионат США проходит на харде и завершает сезон турниров Большого шлема.

Зверев победил Шелтона в финале US Open и взял второй мейджор
Зверев победил Шелтона в финале US Open и взял второй мейджор

Ранее сообщалось, что Рыбакина впервые в карьере выиграла US Open. В финале она победила первую сеяную Арину Соболенко со счётом 6:4, 5:7, 6:2. Этот титул стал для 26-летней спортсменки третьим на турнирах Большого шлема после Уимблдона-2022 и Australian Open-2026. Победа в Нью-Йорке также позволила Рыбакиной впервые возглавить мировой рейтинг WTA, сместив с первой строчки Соболенко.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Теннис
  • Александр Зверев (теннисист)
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar