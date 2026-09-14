Зверев победил Шелтона в финале US Open и взял второй мейджор

Представитель Германии Александр Зверев второй раз в сезоне выиграл турнир Большого шлема. В финале US Open немец переиграл американского фаворита Бена Шелтона со счётом 6:3, 7:6(2), 5:7, 6:2.

Зверев забрал первые две партии, причём во втором сете не позволил Шелтону воспользоваться шансами на приёме и уверенно провёл тай-брейк. Американец отыгрался в третьем сете: при счёте 5:6 немец провёл неудачный гейм на своей подаче, чем хозяин корта воспользовался для сокращения отставания. На этом попытка переломить ход финала закончилась. Уже в первом гейме четвёртой партии Зверев сделал брейк, после чего снова начал контролировать продолжительные розыгрыши.

Титул в Нью-Йорке стал для Зверева вторым на турнирах Большого шлема в нынешнем сезоне. В июне 29-летний теннисист впервые выиграл Roland Garros, а затем дошёл до финала Уимблдона. Ранее ему трижды не удавалось завоевать мейджор: последним поражением в финале стало поражение от Янника Синнера на Australian Open-2025.

Зверев стал лишь четвёртым теннисистом в Открытой эре, которому удалось выиграть свои первые два турнира Большого шлема за один сезон. В 2026 году немец уступил лишь два матча на мейджорах и одержал уже 53 победы в туре. Для Шелтона финал стал первым в карьере на турнирах Большого шлема. Американец не смог прервать длительное ожидание домашней победы: последним представителем США, выигравшим мужской одиночный разряд на мейджоре, остаётся Энди Роддик, взявший US Open в 2003 году.

Напомним, Бен Шелтон стал вторым финалистом Открытого чемпионата США — 2026. В полуфинале американец в четырёх сетах обыграл соотечественника Фрэнсиса Тиафо. Шелтон уступил в первой партии со счётом 4:6, но затем перехватил инициативу. Зверев в полуфинале обыграл российского теннисиста Карена Хачанова в трёх партиях — 6:3, 7:6 (9:7), 7:6 (8:6).