«Он закончил бой на полу!» Критик Трапезник назвал причину драки с Пинским и предложил показать видео

Ресторанный критик, автор телеграм-канала «Трапезник» Илья Трапезник рассказал свою версию конфликта с ресторатором Антоном Пинским, который произошёл накануне в московском ресторане Vаниль. Он утверждает, что первым физическую силу применил его оппонент.

По словам критика, он заметил ресторатора в одном из залов и попытался избежать встречи, однако тот якобы подошёл сзади, схватил его за шею и начал оскорблять. Трапезник утверждает, что несколько раз просил отпустить его, но Пинский не реагировал.

«Мне не остаётся ничего, кроме как сказать детсадовское: ОН ПЕРВЫЙ НАЧАЛ!!!1» — написал критик.

По его версии, причиной последовавшей драки стали слова Пинского о его родителях. Трапезник утверждает, что ресторатор пригрозил его семье последствиями, если тот продолжит писать о нём. После этого, признаётся автор канала, у него «слетела крыша», а дальнейшие события он помнит как в тумане.

Критик также извинился за произошедшее перед Аркадием Новиковым и Светланой Бондарчук, назвав скандал «вульгарщиной» и «трешем». По его словам, конфликт произошёл около 21:20 на мероприятии, где находились многочисленные представители шоу-бизнеса, медиа и политики.

В результате потасовки у Трапезника казалась разбита губа и порвана рубашка.

«Все хотят знать, как это выглядело. Отвечаю — обращайтесь в ресторан Vаниль. Как и у любого современного ресторана там есть камеры. Мне скрывать нечего. Видео нужно как минимум для объективного расследования. Моя совесть чиста. Скажу так: Антон Пинский выше меня на две головы (я гном 171 см). И он закончил этот бой на полу», — подчеркнул критик.

Антон Пинский — российский ресторатор и предприниматель, основатель ресторанного холдинга Pinskiy & Co и совладелец Sagrado. В его портфель входят десятки ресторанных проектов, среди которых Avocado Queen, «Магадан», «Сыроварня», Medusa, Simach, AVA и Folk. Пинский много лет сотрудничает с Аркадием Новиковым, а также запускал совместные проекты с Тимати. В 2020 году GQ назвал его ресторатором года, позднее он становился лауреатом российских ресторанных премий «Пальмовая ветвь» и WhereToEat.

Напомним, Life.ru писал, что ресторатор Пинский и критик Трапезник подрались на открытии ресторана Vaниль в Москве, после чего у блогера оказалась разбита верхняя губа. По версии Пинского, первым с кулаками полез Трапезник, тогда как ресторанный обозреватель Мария Лобанова утверждает, что конфликт начался после требования ресторатора прекратить публикации о нём и упоминания родителей блогера.