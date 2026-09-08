Ресторатор Пинский и критик Трапезник подрались на открытии заведения в Москве

Ресторатор Антон Пинский и автор Telegram-канала «Трапезник» Илья Трапезник подрались во время открытия ресторана Vaниль в Москве. После конфликта у блогера оказалась разбита верхняя губа. Об инциденте сообщили Telegram-каналы «Антиглянец» и ресторанного обозревателя Марии Лобановой.

По данным «Антиглянца», мужчины сначала обменялись репликами, после чего конфликт перерос в драку. Пинский рассказал каналу, что Трапезник первым полез на него с кулаками после словесной перепалки.

Другую версию обстоятельств привела Мария Лобанова. По её данным, Трапезник столкнулся с Пинским на ужине в честь перезапуска Vaниль. Автор публикации утверждает, что ресторатор потребовал от блогера прекратить писать о нём и якобы упомянул его родителей. После этого, по версии Лобановой, началась драка.

Также появилась фотография, на которой Павел Камин вытирает кровь с разбитой верхней губы Трапезника. Лобанова пишет, что у блогера после конфликта также оказался порван карман. Сам Трапезник, по её словам, считает, что в ходе потасовки смог удержать соперника.

Подробно комментировать произошедшее сразу после конфликта Трапезник не стал.

«Мой комментарий завтра. На холодную голову», — написал он в своём Telegram-канале.

Антон Пинский занимается ресторанным бизнесом и развивает Pinskiy&Co. Илья Трапезник ведёт одноимённый Telegram-канал о ресторанной индустрии и заведениях Москвы.

Ранее сообщалось, что два моряка с американского авианосца USS Abraham Lincoln подрались во время увольнения на берег в тайской Паттайе. Потасовка произошла в районе Walking Street после того, как военнослужащие употребляли алкоголь. Обоих участников конфликта после вмешательства правоохранителей доставили в полицейский участок.