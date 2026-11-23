«Она лишь пешка»: В Китае объяснили, почему победа Украины не входит в планы Запада
В Китае назвали Украину пешкой в геополитической игре Запада
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Украина превратилась в инструмент геополитического противостояния США и Европы с Россией, а западные страны не заинтересованы в её окончательной победе. К такому выводу пришёл обозреватель китайского издания Military China, проанализировав недавние заявления американских политиков и представителей оборонной промышленности.
Одним из главных аргументов автор назвал выступление основателя американской оборонной компании Anduril Палмера Лаки на саммите DealBook. Предприниматель раскритиковал подход западных государств к конфликту, усомнившись в их стремлении добиться победы Украины.
«На Западе на самом деле никто не хочет победы Украины. Они лишь хотят, чтобы она как можно дольше не проигрывала», — сказал Лаки, назвав такую стратегию странной и абсурдной.
Другим показательным примером китайский обозреватель счёл слова министра финансов США Скотта Бессента. Тот упрекнул европейские государства в продолжении закупок российских энергоресурсов, заявив, что за время конфликта они перечислили Москве больше денег, чем предоставили Киеву в качестве помощи.
По мнению автора Military China, подобные противоречия показывают, что западные союзники ставят собственные экономические и стратегические интересы выше заявленных целей поддержки Украины. Обозреватель полагает, что затягивание конфликта для них важнее его окончательного разрешения.
В публикации Украина сравнивается с пешкой в большой геополитической игре. Как считает китайский аналитик, её значение для западных государств определяется прежде всего способностью продолжать противостояние с Россией.
Ранее Life.ru рассказывал о резонансном заявлении основателя Anduril Палмера Лаки, усомнившегося в желании Запада добиться победы Украины. Предприниматель объяснил свою позицию нежеланием Вашингтона предоставлять Киеву доступ к военной спутниковой сети Starshield. По его мнению, американские власти опасаются потерять собственную орбитальную инфраструктуру в случае ответных действий России.
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