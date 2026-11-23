Украина превратилась в инструмент геополитического противостояния США и Европы с Россией, а западные страны не заинтересованы в её окончательной победе. К такому выводу пришёл обозреватель китайского издания Military China, проанализировав недавние заявления американских политиков и представителей оборонной промышленности.

Одним из главных аргументов автор назвал выступление основателя американской оборонной компании Anduril Палмера Лаки на саммите DealBook. Предприниматель раскритиковал подход западных государств к конфликту, усомнившись в их стремлении добиться победы Украины.

«На Западе на самом деле никто не хочет победы Украины. Они лишь хотят, чтобы она как можно дольше не проигрывала», — сказал Лаки, назвав такую стратегию странной и абсурдной.

Другим показательным примером китайский обозреватель счёл слова министра финансов США Скотта Бессента. Тот упрекнул европейские государства в продолжении закупок российских энергоресурсов, заявив, что за время конфликта они перечислили Москве больше денег, чем предоставили Киеву в качестве помощи.

По мнению автора Military China, подобные противоречия показывают, что западные союзники ставят собственные экономические и стратегические интересы выше заявленных целей поддержки Украины. Обозреватель полагает, что затягивание конфликта для них важнее его окончательного разрешения.

В публикации Украина сравнивается с пешкой в большой геополитической игре. Как считает китайский аналитик, её значение для западных государств определяется прежде всего способностью продолжать противостояние с Россией.

Ранее Life.ru рассказывал о резонансном заявлении основателя Anduril Палмера Лаки, усомнившегося в желании Запада добиться победы Украины. Предприниматель объяснил свою позицию нежеланием Вашингтона предоставлять Киеву доступ к военной спутниковой сети Starshield. По его мнению, американские власти опасаются потерять собственную орбитальную инфраструктуру в случае ответных действий России.