Россия значительно опережает Украину по численности и техническим характеристикам беспилотников с реактивными двигателями. Благодаря этому такие аппараты способны выполнять задачи с эффективностью, сопоставимой с крылатыми ракетами. К такому выводу пришёл профессор американского Университета Нотр-Дам Майкл Деш в статье для журнала Foreign Affairs.

По оценке исследователя, российская армия сохраняет преимущество в противостоянии с ВСУ. Одним из важных факторов он считает развитие беспилотной авиации, в особенности скоростных ударных аппаратов, которые существенно расширяют возможности нанесения ударов.

«Количественное и качественное преимущество России в отношении дронов с реактивными двигателями позволяет этому оружию быть таким же эффективным, как крылатые ракеты», — подчеркнул профессор.

Отдельное внимание Деш уделил российскому ракетному вооружению. По его мнению, украинская противовоздушная оборона испытывает серьёзные трудности при отражении атак с применением баллистических ракет, перехват которых остаётся чрезвычайно сложной задачей.

Ранее Life.ru сообщал о масштабном применении российских реактивных беспилотников совместно с более традиционными «Геранями-2». Во время ударов 1–2 ноября использовали 197 аппаратов с реактивными двигателями и ещё 154 дрона с поршневыми силовыми установками. Такое сочетание позволяет задействовать преимущества разных типов беспилотной техники.