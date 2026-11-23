Минобороны России опубликовало видео с тремя украинскими военнослужащими, попавшими в плен к бойцам группировки войск «Север» в Харьковской области. По данным ведомства, все они служили в 159-й отдельной механизированной бригаде ВСУ и были захвачены в районе проведения операции «Медвежий угол».

Трое бойцов ВСУ попали в плен в районе «Медвежьего угла». Видео © Минобороны РФ

На опубликованных кадрах показаны Сергей Григоренко, Алексей Демьяненко и Виталий Тумаров.

Один из пленных, Алексей Демьяненко, рассказал, что командование отправило его подразделение на позицию, до которой предстояло добираться пешком 47 километров. По словам военнослужащего, уже в пути он понял, что в случае ранения рассчитывать на эвакуацию не придётся.

Сергей Григоренко, в свою очередь, утверждает, что окружённые украинские подразделения испытывали нехватку продовольствия, воды и боеприпасов. По его словам, командование проигнорировало просьбы о помощи и запретило оставлять позиции.

Ранее Life.ru подробно рассказывал о ходе операции «Медвежий угол». В наступлении участвовали 18-я и 71-я мотострелковые дивизии, которые продвигались навстречу друг другу в направлении Приколотного. Кольцо блокирования, по данным командования, замкнулось 30 августа. Уже 7 ноября Life.ru сообщал о другом случае пленения украинских военнослужащих в Харьковской области. Тогда разведчики группировки «Север» рассказали, как ночью проникли в блиндаж ВСУ и убедили находившихся там солдат сложить оружие без единого выстрела. Позднее стало известно о поражении более 50 украинских блиндажей с начала ноября. По словам российского офицера, обнаруживать замаскированные позиции помогали в том числе антенны и терминалы Starlink.