Российские военные применили большое количество беспилотников «Герань-2» с поршневыми двигателями одновременно с реактивными аппаратами во время ударов по украинским объектам 1–2 ноября. На особенности использования разных типов дронов обратил внимание Telegram-канал «Военная хроника».

По подсчётам авторов канала, в атаке задействовали 197 реактивных БПЛА. Ещё 154 аппарата пришлись на «Герани-2» и «Герберы», оснащённые двигателями внутреннего сгорания.

Одной из возможных причин такого соотношения в «Военной хронике» назвали накопление запасов поршневых беспилотников. Ранее их применение сопровождалось определёнными трудностями, прежде всего из-за относительно низкой скорости полёта.

Как отмечается в публикации, украинская противовоздушная оборона приспособилась к противодействию медленным «Гераням». На этом фоне во время ударов начали чаще использовать беспилотники с реактивными двигателями.

Вместе с тем аппараты с двигателями внутреннего сгорания сохраняют свои преимущества. Более низкая стоимость «Гераней-2» позволяет задействовать их массово, а поршневая силовая установка обеспечивает большую дальность полёта.

Ранее Life.ru рассказывал о трудностях, с которыми столкнулась украинская ПВО при перехвате реактивных «Гераней». Депутат Верховной рады Сергей Рахманин отмечал, что средства противодействия беспилотникам разрабатывались прежде всего для борьбы с менее скоростными целями.