Западные страны на самом деле не стремятся к победе Украины, а лишь пытаются не допустить её поражения как можно дольше. Такое мнение высказал основатель американской оборонной компании Anduril Палмер Лаки на саммите DealBook, организованном The New York Times.

«На Западе на самом деле никто не хочет победы Украины. Там лишь хотят, чтобы она как можно дольше не проигрывала», — заявил предприниматель. Он назвал подобный подход к ведению боевых действий странным и абсурдным, подчеркнув, что сам не принимает политических решений. Запись выступления опубликована на YouTube-канале The New York Times.

Лаки также обвинил американские власти в нежелании рисковать собственной военной спутниковой инфраструктурой ради Украины. В частности, он затронул использование систем Starlink и Starshield, разработанных компанией SpaceX Илона Маска.

По словам предпринимателя, Вашингтон мог бы разрешить украинским военным использовать Starshield для управления вооружениями, однако не хочет предоставлять такие возможности. Лаки предположил, что американское руководство опасается ответных действий России, которые могут привести к потере спутниковой группировки.

«Почему Илон должен рисковать потерей гражданской сети, если правительство его собственной страны не готово ничем рисковать ради той же цели?» — задался вопросом основатель Anduril.

Предприниматель подчеркнул, что ответственность за подобные решения должна лежать на государстве, а не на руководителе частной компании. Если власти США требуют от SpaceX обеспечить определённое использование спутников, они, по мнению Лаки, обязаны взять на себя и риски защиты соответствующей инфраструктуры.