Участники конфликта с фигуристкой Анной Погорилой в Москве отвергли обвинения в нападении на спортсменку. Свою версию случившегося они изложили в разговоре с РЕН ТВ.

«Сдавала назад, зацепила, поцарапала бампер. Муж как раз был рядом. Постучал ей по машине, мол, «девушка, вы меня задели». Она отъехала немного, выскочила, начала орать, что у нее парктроники, что она не могла этого «сделать», — отметила собеседница.

Как уверяет участница инцидента, травмы фигуристка получила в результате собственного падения, когда бегала по двору и кричала. После приезда патрульных спортсменка письменно признала свою вину в аварии. Вместе с тем она подала заявление в полицию об агрессивном поведении в её адрес.