Столичная полиция начала проверку после конфликта бронзового призёра чемпионата мира по фигурному катанию Анны Погорилой с незнакомым мужчиной. Оба участника инцидента подали заявления друг на друга, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

«Предварительно установлено, что между двумя гражданами произошёл конфликт на парковке, в результате которого мужчина толкнул женщину, после чего она упала», — рассказали в ведомстве.

По данным источника агентства в правоохранительных органах, причиной ссоры мог стать спор из-за парковочного места или неудачная попытка разъехаться на дороге. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.

Сама Погорилая рассказала, что незнакомец начал стучать по её автомобилю. Когда спортсменка вышла из машины, мужчина проявил агрессию. После происшествия фигуристка обратилась в травмпункт, где у неё обнаружили повреждение связки. Переломов удалось избежать.