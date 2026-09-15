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Опубликовано 15 сентября, 15:07

«Она сейчас рванёт»: Россиянки спасли раздувшуюся ядовитую фугу на Хайнане

Россиянки спасли выброшенную на берег ядовитую фугу на Хайнане

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Две россиянки спасли ядовитую рыбу фугу, которую выбросило на берег на китайском острове Хайнань. Об этом сообщает SHOT.

Антонина вместе с подругой отдыхала на пляже в Санье, когда девушки заметили лежащую на песке рыбу. Одна из туристок сняла накидку и с её помощью решила подхватить морского обитателя и вернуть его в воду.

Уже во время спасательной операции россиянки поняли, что перед ними фугу. Рыба начала характерно раздуваться прямо у них на глазах, однако отступать девушки не стали. Туристки лишь немного занервничали и в шутку предположили, что раздувшаяся рыбка может «рвануть». В итоге фугу благополучно донесли до воды и выпустили обратно в море.

Многие представители семейства иглобрюхих содержат тетродотоксин — сильный нейротоксин. Отравление им способно привести к прогрессирующему параличу, в тяжёлых случаях — к остановке дыхания. Специфического антидота против тетродотоксина нет.

Российские туристы пожаловались на фекальный залив на пляже в Янтарном Калининградской области
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Ранее Life.ru рассказывал о появлении ядовитой рыбы фугу у российских берегов. Специалисты связывали её появление в Приморье с прогревом воды и изменениями морских течений.

Больше новостей об отдыхе за границей, курортах и необычных историях туристов — в разделе «Путешествия» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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