«Она сейчас рванёт»: Россиянки спасли раздувшуюся ядовитую фугу на Хайнане

Две россиянки спасли ядовитую рыбу фугу, которую выбросило на берег на китайском острове Хайнань. Об этом сообщает SHOT.

Антонина вместе с подругой отдыхала на пляже в Санье, когда девушки заметили лежащую на песке рыбу. Одна из туристок сняла накидку и с её помощью решила подхватить морского обитателя и вернуть его в воду.

Уже во время спасательной операции россиянки поняли, что перед ними фугу. Рыба начала характерно раздуваться прямо у них на глазах, однако отступать девушки не стали. Туристки лишь немного занервничали и в шутку предположили, что раздувшаяся рыбка может «рвануть». В итоге фугу благополучно донесли до воды и выпустили обратно в море.

Многие представители семейства иглобрюхих содержат тетродотоксин — сильный нейротоксин. Отравление им способно привести к прогрессирующему параличу, в тяжёлых случаях — к остановке дыхания. Специфического антидота против тетродотоксина нет.

Ранее Life.ru рассказывал о появлении ядовитой рыбы фугу у российских берегов. Специалисты связывали её появление в Приморье с прогревом воды и изменениями морских течений.