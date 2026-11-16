После выхода легендарной песни «Яйца» у «Дискотеки Аварии» появился необычный пункт в райдере: организаторов больших концертов просили найти живую курицу. Как рассказали Life.ru участники группы Алексей Рыжов и Алексей Серов, птица была частью сценического номера.

«Когда вышла и стала популярной песня „Яйца“, мы на большие концерты включали в райдер живую курицу. Она танцевала на сцене вместе с нами — как могла!» — вспомнили музыканты.

Сейчас список требований к организаторам куда проще: чай, вода, кефир и отпариватель. А если «Яйца» захочет перепеть кто-то из молодых исполнителей, участники группы готовы рассмотреть «Сквозь Баб»: по их мнению, трек мог бы ему подойти, если удастся сохранить настроение оригинала.

Полное интервью с группой «Дискотека Авария» читайте на Life.ru.

Ранее Life.ru рассказывал о необычных пунктах в райдере Вани Дмитриенко. По словам продюсера Сергея Дворцова, в списке пожеланий певца есть шоколадные яйца и белые брендовые носки для всей команды.