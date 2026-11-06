Рэпер Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов) выступал на частных корпоративах даже во время прохождения срочной службы в армии. За 20-минутное появление на сцене артист, по данным Mash Money, получал 13 миллионов рублей. При этом организаторы должны были выполнять внушительный райдер музыканта, включающий сопровождение автомобилями ДПС, люксовый транспорт и дорогостоящее размещение.

После службы расценки исполнителя остались прежними. За выступление на новогоднем корпоративе 30 декабря он запрашивает те же 13 миллионов рублей. При безналичной оплате стоимость увеличивается на 15% — до 14,95 миллиона рублей. Предусмотрен и расчёт наличными.

Не менее впечатляющими оказались требования к передвижению и размещению исполнителя. Организаторам необходимо обеспечить три чёрных BMW 7-й серии не старше 2021 года, а также сопровождение автомобилями ДПС. Для проживания Macan предусмотрен исключительно пятизвёздочный отель, причём один из номеров должен представлять собой люкс площадью не менее 100 квадратных метров с балконом. Если предстоит длительный перелёт, в райдере указан частный самолёт.

Особое внимание уделено содержимому гримёрки. Среди напитков артист запросил 15-летний виски Macallan, белое вино и энергетики. Из еды в списке значатся две пиццы и удон с курицей. Кроме того, до и после выступления музыканту должны предоставить кальяны. Также предусмотрены протеин, гуарана, несколько лекарственных препаратов, сигареты, снюс, стики для IQOS и никотиновые жвачки.

Отдельный раздел посвящён одежде. В гримёрке должны находиться четыре пары нижнего белья Intimissimi, футболки того же бренда, футболка Zimmerli и носки.

Однако самые серьёзные расходы организаторов могут быть связаны с нарушением условий договора. За появление посторонних в гримёрке, совместные фотографии с артистом или съёмку саундчека предусмотрены штрафы до миллиона рублей. Если танцпол разместят дальше трёх метров от сцены, заказчику грозит взыскание в размере 500 тысяч рублей.

Самое дорогостоящее нарушение касается политических лозунгов и выкриков из зрительного зала. В таком случае райдер предусматривает штраф в 30 миллионов рублей и возможность отмены концерта.

Финансовые условия бронирования также достаточно жёсткие. Заказчику потребуется заранее перечислить половину гонорара, а оставшуюся сумму внести не позднее чем за две недели до мероприятия. Дополнительно предусмотрен страховой депозит в размере 500 тысяч рублей.

Впрочем, представители исполнителя заверили Mash Money, что опубликованный райдер представляет собой максимальный перечень пожеланий. Большинство пунктов, по словам менеджмента, можно обсудить и скорректировать индивидуально.

Ранее стало известно, что после возвращения из армии Macan планирует масштабную серию концертов, а только три выступления в Подмосковье могут принести около 72 миллионов рублей от продажи билетов. Гастрольный график начинается 1 декабря в Смоленске. Затем исполнитель намерен выступить в Подольске, Балашихе и Мытищах. Самые дорогие билеты на отдельные концерты достигают восьми тысяч рублей, а место в фан-зоне может обойтись поклонникам в шесть тысяч. При этом расчётная сумма сборов не учитывает расходы на аренду площадок, оборудование и организацию шоу.

Во время службы Macan также появлялся на большой сцене. В марте рэпер в парадной форме выступил в Государственном Кремлёвском дворце на торжественном концерте в честь десятилетия Росгвардии, исполнив песню под аккомпанемент оркестра. На мероприятии присутствовал президент России Владимир Путин. Сам Косолапов был призван 28 ноября 2025 года и направлен в Центр специального назначения «Витязь». В декабре Росгвардия опровергала появившиеся в СМИ сведения об особых условиях его службы, подчёркивая, что артист находится на общих основаниях с другими военнослужащими.