«‎Она вдруг села»: 15-летняя девушка очнулась в гробу во время своих похорон

В Гватемале 15-летняя девушка пришла в себя во время собственных похорон. Её посчитали умершей после того, как она потеряла сознание в машине отца, однако медицинского подтверждения смерти не было. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам отца подростка Абрахама Искотояка, он вёз дочь за медицинской помощью, когда она перестала подавать заметные признаки жизни. Мужчина проверил её дыхание и пульс, но не смог их обнаружить. Решив, что дочь умерла, он приобрёл гроб и вернулся домой. До больницы девушка так и не добралась.

Прощание организовали в населённом пункте Эль-Хокоте в департаменте Киче. Когда родные и знакомые собрались у гроба, мать девушки Лесвия Риос заметила, что дочь двигается. Женщина попросила открыть небольшое окошко в крышке, после чего подросток начала приходить в сознание и неожиданно села.

«Я продолжала говорить, что она жива; она не умерла. Когда я плакала над её гробом, мы открыли окошко, и она двигалась, она просыпалась и вдруг села», — рассказала мать.

Ошеломлённые родственники помогли несчастной выбраться из гроба, а собравшиеся гости церемонии не на шутку испугались. Сама девочка рассказала, что перед потерей сознания почувствовала сильную боль в груди. Она поблагодарила родителей и Бога за то, что осталась жива, и отметила, что её руки всё ещё дрожат, но силы постепенно возвращаются.

Сейчас девушка восстанавливается дома. Позже врачи хотят провести полное обследование подростка, чтобы выяснить причину столь длительной потери сознания. Не исключается, что ребёнок мог пережить клиническую смерть.

А пожилая жительница китайской провинции Хэбэй пришла в сознание спустя примерно сутки после того, как родственники сочли её умершей и поместили в охлаждаемый гроб. Семья обнаружила ошибку, когда невестка услышала изнутри слабые звуки.