«Она же белая!» Спор о машине цвета «Тиффани» рассорил мужчин и женщин в Threads

Белая или светло-бирюзовая — фотографию автомобиля предложили использовать для проверки того, как мужчины различают цвета. В Сети завирусился снимок машины необычного цвета. В соцсетях женщины и мужчины буквально рассорились из-за попытки выяснить, кто дальтоник, а кто — нет.

Участникам предлагают выбрать между несколькими вариантами: светлым зелёно-голубым, белым, серым или бежевым. Разницу в ответах пользователи связывают с дальтонизмом. Большинство мужчин решило, что автомобиль просто белый, а вот женская половина аудитории назвала цвет «оттенком Тиффани».

Нарушения цветового зрения действительно чаще встречаются у мужчин. Как поясняет Национальный институт глаза США, даже люди без таких нарушений могут воспринимать цвета немного по-разному. Для диагностики используют специальные тесты, в том числе таблицы с цветными точками, внутри которых скрыты цифры или фигуры. Оценивать цветовое зрение по одному снимку машины оснований нет, однако повод задуматься есть.

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