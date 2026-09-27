«Радуйтесь, если мужчина стонет»: Сексолог объяснила, что означают реакции тела

Стоны во время секса являются естественной реакцией организма на сильные эмоции и удовольствие. Об этом РИАМО рассказала клинический психолог и сексолог Екатерина Макарова.

По словам специалиста, такие звуки возникают как результат связи между телесными ощущениями и эмоциональным состоянием. Реакция помогает мозгу фиксировать момент сильного удовольствия и может усиливать переживания во время близости.

Сексолог отметила, что подобные проявления характерны не только для женщин, но и для мужчин. Если у партнера во время интимной близости появляются стоны или другие эмоциональные реакции, это может говорить о высокой степени вовлечённости в процесс.

Кроме того, звуковые реакции выполняют коммуникативную функцию. Они помогают партнеру понять, какие действия вызывают положительный отклик, и могут стать способом поддерживать контакт во время близости.

Макарова добавила, что не стоит воспринимать такие проявления как что-то неестественное или неловкое. По ее словам, открытое выражение эмоций во время секса может способствовать лучшему взаимопониманию между партнерами.

При этом специалист подчеркнула, что реакции у людей отличаются, поэтому отсутствие стонов само по себе не говорит о проблемах в отношениях или интимной сфере. Важнее ориентироваться на собственные ощущения и комфорт обоих партнёров.

Тем временем психологи-сексологи отмечают, что зумеры всё чаще жалуются на длительные проблемы с эрекцией, из-за чего некоторые избегают интимных отношений. Речь не о разовых сбоях после стресса или алкоголя, а о нарушениях, сохраняющихся месяцами.