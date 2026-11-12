В Сосновом Бору Ленинградской области 15-летняя школьница попала в больницу с отравлением неизвестным веществом после того, как попробовала жвачку, купленную 25-летним знакомым. У девочки закружилась голова, онемели руки и ноги, а затем начались проблемы с дыханием. Об этом сообщает РЕН-ТВ.

Инцидент произошёл возле торгового центра «Питер». Подросток гуляла с подругой, когда девочки встретили знакомого по имени Артём. Мужчина зашёл в магазин, где купил себе пиво, а школьницам — жевательную резинку.

Первой угощение попробовала подруга пострадавшей. По имеющимся сведениям, ей практически сразу стало плохо, однако спустя некоторое время она предложила жвачку второй девочке. Вскоре тревожные симптомы появились и у 15-летней школьницы.

По словам матери пострадавшей, дочь пожаловалась на сильное головокружение, после чего перестала нормально чувствовать конечности. Кроме того, подростку стало трудно дышать. Родители самостоятельно отвезли ребёнка в медицинское учреждение, где врачи оказали необходимую помощь и диагностировали отравление неустановленным веществом.

Сейчас девочка чувствует себя хорошо. Её семья уже написала заявление в полицию, а правоохранители разыскивают мужчину, который приобрёл жвачку. Дополнительные результаты медицинских анализов ожидаются примерно через две недели.