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Опубликовано 25 октября, 20:01

«Они дали нефть всему миру»: Трамп остался доволен энергетической сделкой с Россией

Трамп назвал очень хорошей сделку с Россией по поставкам нефти на мировой рынок

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Российское дизельное топливо выходит на мировой рынок в рамках договорённостей Москвы и Вашингтона, которые Дональд Трамп назвал очень хорошими. Президент США подчеркнул, что речь идёт не только о снабжении американских покупателей, но и о поставках для других стран.

Американский лидер прокомментировал соглашение во время общения с журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном. Перед вылетом в Мичиган его попросили оценить результаты энергетического сотрудничества с Россией.

«Они дали нефть не нам, они дали нефть миру. Это было очень хорошо», — заявил Трамп.

Согласно ранее озвученным планам, Россия должна направить на американский и другие рынки сотни тысяч тонн дизеля. Вашингтон со своей стороны временно ослабил санкционные ограничения, препятствовавшие таким поставкам.

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Ранее Дональд Трамп уже благодарил Владимира Путина за договорённость о поставках дизеля. Как сообщал Life.ru 9 октября, американский президент назвал соглашение масштабным и признал, что США нуждаются в дополнительном топливе. Тогда стороны согласовали поставку более 300 тысяч тонн дизеля на американский и мировой рынки с последующим увеличением объёмов.

Больше новостей о глобальных рынках, нефти и ценах на энергоносители — в разделе «Мировая экономика» на Life.ru.

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Полина Никифорова
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