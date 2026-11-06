Французский режиссёр Матье Кассовиц потребовал от президента Эмманюэля Макрона извиниться перед участниками массовых протестов и начать с ними переговоры. Создатель культового фильма «Ненависть» считает, что нынешний кризис стал следствием решений властей, а действия полиции лишь усилили недовольство. Об этом он заявил в интервью The Times.

По мнению кинематографиста, оставшиеся месяцы президентского срока Макрон должен посвятить восстановлению диалога с обществом. Кассовиц также призвал отправить в отставку премьер-министра Себастьяна Лекорню и главу МВД Лорана Нуньеса.

Особое возмущение режиссёра вызвало обращение силовиков со школьниками, с выступлений которых началась нынешняя волна протестов. По его словам, подростки изначально требовали нормальных условий для учёбы: ремонта затопленных зданий, отопления и стабильного электроснабжения.

«Я не обвиняю полицию, потому что полицейские лишь выполняют приказы. Значит, они должны были получить приказ стрелять по детям, потому что именно это они и делали. Они стреляли в детей, которые ничего не сделали», — отметил он.

Для Кассовица происходящее имеет особое значение. Ещё в 1995 году он снял фильм «Ненависть» о молодых жителях неблагополучных пригородов Парижа и их конфликтах с полицией. Картина принесла ему награду Каннского кинофестиваля за лучшую режиссуру, а затронутые в ней проблемы, по мнению автора, остаются актуальными и сегодня.

Ранее Life.ru сообщал о столкновениях французских школьников с полицией на площади Бастилии в Париже. Во время демонстрации 8 октября часть участников начала бросать в правоохранителей камни и другие предметы, после чего силовики применили водомёт. Мощная струя воды сбила с ног нескольких человек. На фоне продолжающихся выступлений учащиеся и преподаватели объявили о подготовке новых забастовок.