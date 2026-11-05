Полиция применила дубинки и слезоточивый газ против протестующих в Лионе
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Во французском Лионе полиция применила дубинки и слезоточивый газ для разгона демонстрантов, несколько человек получили травмы. Об этом сообщает Lyon Mag на фоне общенациональных протестов, охвативших Францию.
Полиция забрасывает протестующих слезоточивым газом в Лионе. Видео © X / lyonmag
Столкновения произошли во время массовой акции, участники которой вышли на улицы с социальными и экономическими требованиями. Для разгона собравшихся правоохранители использовали спецсредства. По информации местных журналистов, в результате пострадали несколько человек.
Протесты проходят не только в Лионе, но и в других французских городах. По предварительным данным СМИ, число участников демонстраций в регионах страны достигло 270 тысяч человек.
На фоне массовых выступлений в Париже закрыли для посетителей Эйфелеву башню. Общенациональные акции также сопровождаются нарушениями привычной работы городских служб и общественного транспорта.
Нынешняя волна недовольства началась ещё в середине сентября, когда на улицы в пригородах Парижа вышли старшеклассники. Они потребовали улучшить состояние учебных заведений и обратить внимание на проблемы школьного образования.
Позднее к учащимся присоединились французы, недовольные ростом цен и стоимостью жизни. Постепенно акции распространились на другие регионы страны, а требования протестующих вышли за рамки образовательной повестки.
Ранее во Франции неизвестный открыл стрельбу по пожарным, прибывшим тушить загоревшиеся автомобили. По данным телеканала TF1, один из спасателей получил ранение и был госпитализирован. После нападения злоумышленник укрылся неподалёку и забаррикадировался, из-за чего к месту происшествия направили бойцов элитного полицейского подразделения RAID.