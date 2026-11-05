Во французском Лионе полиция применила дубинки и слезоточивый газ для разгона демонстрантов, несколько человек получили травмы. Об этом сообщает Lyon Mag на фоне общенациональных протестов, охвативших Францию.

Полиция забрасывает протестующих слезоточивым газом в Лионе. Видео © X / lyonmag

Столкновения произошли во время массовой акции, участники которой вышли на улицы с социальными и экономическими требованиями. Для разгона собравшихся правоохранители использовали спецсредства. По информации местных журналистов, в результате пострадали несколько человек.

Протесты проходят не только в Лионе, но и в других французских городах. По предварительным данным СМИ, число участников демонстраций в регионах страны достигло 270 тысяч человек.

На фоне массовых выступлений в Париже закрыли для посетителей Эйфелеву башню. Общенациональные акции также сопровождаются нарушениями привычной работы городских служб и общественного транспорта.

Нынешняя волна недовольства началась ещё в середине сентября, когда на улицы в пригородах Парижа вышли старшеклассники. Они потребовали улучшить состояние учебных заведений и обратить внимание на проблемы школьного образования.

Позднее к учащимся присоединились французы, недовольные ростом цен и стоимостью жизни. Постепенно акции распространились на другие регионы страны, а требования протестующих вышли за рамки образовательной повестки.