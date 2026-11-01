Обычный вызов на тушение пожара во Франции обернулся вооружённым нападением на спасателей. Неизвестный мужчина открыл огонь по пожарным, которые приехали ликвидировать возгорание автомобилей. В результате один из сотрудников экстренной службы получил ранение и был госпитализирован, сообщает телеканал TF1.

После стрельбы нападавший укрылся неподалёку и забаррикадировался. На место происшествия оперативно направили бойцов специального подразделения RAID, специализирующегося на проведении особо сложных полицейских операций.

В настоящее время силовики проводят операцию по задержанию стрелявшего. Обстоятельства нападения, мотивы злоумышленника и состояние пострадавшего пока не уточняются. Информация о том, сколько человек находилось рядом с местом происшествия в момент стрельбы, также пока не поступала.

Ранее Life.ru писал, что число задержанных во время массовых протестов во Франции и последовавших беспорядков достигло 779 человек. Демонстрации против роста стоимости жизни проходили по всей стране уже третью субботу подряд, а к недовольным повышением цен присоединились профсоюзы, студенты, школьники и сторонники движения «жёлтых жилетов». Во время столкновений с участниками акций полиция применяла слезоточивый газ, шумовые гранаты и водомёты.