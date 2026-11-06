Сотни заключённых в американской Калифорнии могут избежать смертной казни, но на свободу они уже не выйдут. Губернатор штата Гэвин Ньюсом объявил о намерении заменить все 548 действующих смертных приговоров пожизненным заключением без права на условно-досрочное освобождение. Своё решение политик объяснил убеждением, что государство не должно лишать людей жизни даже за самые тяжкие преступления.

Обращение губернатора распространила его пресс-служба. По словам Ньюсома, приговорённые по-прежнему понесут суровое наказание и проведут остаток жизни за решёткой. Однако власти штата, считает он, не должны брать на себя ответственность за их казнь.

«Эти преступники умрут в тюрьме, но не от наших рук», — подчеркнул глава Калифорнии.

Сейчас смертной казни в штате ожидают 548 человек — это самая многочисленная группа таких заключённых в Западном полушарии. При этом фактически высшую меру наказания здесь не применяют уже более двух десятилетий: последняя казнь состоялась в январе 2006 года. В 2019-м Ньюсом ввёл официальный мораторий на исполнение смертных приговоров.

Теперь губернатор намерен пойти дальше и заменить сами наказания. При этом решение ещё требует прохождения юридических процедур. Для смягчения 382 приговоров необходимо одобрение Верховного суда Калифорнии, поскольку соответствующие заключённые имеют несколько обвинительных приговоров за тяжкие преступления.

Ньюсом подчеркнул, что его позиция основана не на стремлении освободить преступников от ответственности, а на неприятии смертной казни как государственного наказания. По мнению губернатора, подобная практика противоречит принципам справедливости и человеческого достоинства, которыми должен руководствоваться штат.

«Я твёрдо убеждён, что санкционированное государством убийство несовместимо с ценностями Калифорнии, подрывает основы нашей правовой системы и умаляет достоинство каждого из нас», — заявил политик в обращении к жителям.

При этом решение Ньюсома не означает полного упразднения смертной казни в законодательстве Калифорнии. Губернатор намерен изменить наказание уже осуждённым заключённым, но сам закон, предусматривающий высшую меру, продолжит действовать.

До этого избиратели штата неоднократно поддерживали сохранение смертной казни. Поэтому инициатива губернатора вызвала споры: сторонники считают её важным шагом к более гуманной судебной системе, а противники полагают, что решение несправедливо по отношению к семьям жертв тяжких преступлений.

Ранее Life.ru писал, что осуждённая за убийство американка Криста Пайк неожиданно пришла в сознание после неудачной попытки смертной казни в Теннесси. Женщина очнулась спустя шесть дней после введения смертельных препаратов, но её состояние осталось тяжёлым: она не могла самостоятельно глотать и двигать руками, а врачи не давали прогнозов на восстановление. После этого случая власти штата приостановили оставшиеся казни до конца года и распорядились провести независимую проверку произошедшего.