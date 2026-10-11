«Они везде, где только можно»: Нацпарк «Святые горы» в ДНР умирает из-за засилья позиций ВСУ

Украинские военные размещают личный состав и технику на территории национального парка «Святые Горы» в Донецкой Народной Республике. Об этом РИА «Новости» заявил министр природных ресурсов и экологии региона Алексей Шебалков.

«ВСУ оборудуют боевые позиции на территории парка с 2014 года. Там располагается личный состав, техника. Они везде размещаются, где только можно», — сказал чиновник.

Национальный парк находится на севере ДНР и занимает более 40 тысяч гектаров. В его границы входят лесные и меловые ландшафты в долине Северского Донца, а также территории в районе Святогорска. В декабре 2025 года «Святым Горам» присвоили статус национального парка.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин уже говорил, что ВСУ серьёзно повредили национальный природный парк «Святые горы». Власти республики уже разрабатывают шаги по его восстановлению после освобождения всей территории.