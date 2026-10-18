Онищенко назвал эпидситуацию в России соответствующей сезону

В России пока регистрируют единичные случаи гриппа, а эпидемиологическая обстановка соответствует сезонным ожиданиям. Такую оценку в беседе с РИА «Новости» дал академик РАН Геннадий Онищенко.

«В нашей стране эпидемическая ситуация соответствует сезону, находится на прогнозируемом уровне», — сказал он.

Онищенко сослался на мониторинг за 40-ю неделю года — с 28 сентября по 4 октября. По его словам, в этот период ни в одном регионе заболеваемость не превышала среднемноголетнего уровня. При этом академик указал на традиционный сезонный рост числа заболевших.

Ранее директор НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева Дмитрий Лиознов рассказал, что в новом сезоне в России циркулируют штаммы гриппа, к которым у населения нет иммунитета. При этом эпидемиологическая ситуация по гриппу в России сейчас остаётся стабильной, но Лиознов отметил необходимость вакцинации. В первую очередь прививку стоит сделать детям, беременным женщинам, пожилым людям и пациентам с хроническими заболеваниями.