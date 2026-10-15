Онищенко призвал ускорить вакцинацию от гриппа в России

Академик РАН и эпидемиолог Геннадий Онищенко выступил с призывом ускорить темпы прививочной кампании против гриппа в России. По словам эксперта, в преддверии массового сезона ОРВИ организацию процесса необходимо усилить.

Основная причина такой рекомендации — грядущие резкие похолодания. Как пояснил Онищенко ТАСС, снижение температуры воздуха неизбежно приведет к росту заболеваемости, что значительно усложнит процесс вакцинации.

«Сейчас начнется резкое похолодание, значит, люди будут болеть, и вопрос вакцинации будет затруднён. Поэтому надо более организованно и ускоренно проводить вакцинацию», — подчеркнул эксперт.

На данный момент прививочная кампания идет полным ходом: по актуальным данным Роспотребнадзора, по состоянию на 13 октября в России уже прошли иммунизацию против гриппа свыше 19,3 миллиона человек. Однако, учитывая прогнозы эпидемиологов, специалистам и гражданам рекомендуется не откладывать процедуру на конец осени.

Ранее Life.ru сообщал о росте заболеваемости респираторными инфекциями в России. По данным Роспотребнадзора, на 38-й неделе 2026 года зарегистрировали 734 тысячи случаев ОРВИ, гриппа и CoViD-19 — на 33,8% больше, чем неделей ранее. При этом специалисты отмечали сезонный характер увеличения числа заболевших.