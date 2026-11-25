Онищенко оценил угрозу пандемии из-за устойчивой к антибиотикам «супербактерии»
Академик Онищенко исключил пандемию из-за супербактерии Klebsiella pneumoniae
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Устойчивая к антибиотикам бактерия Klebsiella pneumoniae (клебсиелла пневмонии) не спровоцирует новую пандемию, однако создаёт серьёзную проблему для медицинских учреждений. Такое мнение высказал эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.
«Пандемии, конечно, не будет. Но для обеспечения качества оказания медицинской помощи это может быть серьёзной проблемой», — подчеркнул специалист.
По оценке академика, основную угрозу устойчивые штаммы бактерии представляют для пациентов больниц. Они способны вызвать осложнения как при хирургических вмешательствах, так и при терапевтическом лечении. Особенно уязвимы люди с ослабленным иммунитетом.
При этом Онищенко выразил уверенность, что врачи найдут способы борьбы с устойчивыми микроорганизмами. Одним из вариантов он назвал применение комбинаций антибиотиков.
Ранее Геннадий Онищенко допустил, что опасные штаммы клебсиеллы уже присутствуют в России. Эпидемиолог обратил особое внимание на медицинский туризм и призвал усилить контроль за распространением устойчивых к антибиотикам микроорганизмов.