Устойчивая к антибиотикам бактерия Klebsiella pneumoniae (клебсиелла пневмонии) не спровоцирует новую пандемию, однако создаёт серьёзную проблему для медицинских учреждений. Такое мнение высказал эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.

«Пандемии, конечно, не будет. Но для обеспечения качества оказания медицинской помощи это может быть серьёзной проблемой», — подчеркнул специалист.

По оценке академика, основную угрозу устойчивые штаммы бактерии представляют для пациентов больниц. Они способны вызвать осложнения как при хирургических вмешательствах, так и при терапевтическом лечении. Особенно уязвимы люди с ослабленным иммунитетом.

При этом Онищенко выразил уверенность, что врачи найдут способы борьбы с устойчивыми микроорганизмами. Одним из вариантов он назвал применение комбинаций антибиотиков.