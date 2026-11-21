Российский препарат «Фтортиазинон», разработанный в Центре имени Гамалеи, помогает бороться с инфекциями, вызванными в том числе бушующими в Европе бактериями Klebsiella pneumoniae, устойчивыми к антибиотикам. По словам научного руководителя центра Александра Гинцбурга, лекарство уже позволило спасти сотни пациентов, в том числе с тяжёлыми послеоперационными осложнениями.

«У нас есть препарат «Фтортиазинон». Сейчас это препарат, который преодолевает антибиотикорезистентность, потому что Klebsiella pneumoniae не сама по себе страшная, страшны штаммы, которые устойчивы к антибиотикам. Поэтому «Фтортиазинон», который сделан в институте Гамалеи, преодолевает эту устойчивость», — рассказал РИА «Новости» Гинцбург.

По его словам, лекарство уже широко применяют в Московском научно-исследовательском онкологическом институте имени П. А. Герцена. Его используют для лечения пациентов с тяжёлыми осложнениями после операций, в том числе при состояниях, близких к сепсису. Гинцбург утверждает, что препарат помог спасти уже не одну сотню больных.

«Фтортиазинон» зарегистрировали в России в апреле 2024 года. Его особенность заключается в механизме действия: препарат подавляет факторы патогенности бактерий, мешая им вызывать инфекцию. Такой подход отличается от действия традиционных антибиотиков и позволяет бороться в том числе с некоторыми устойчивыми микроорганизмами.