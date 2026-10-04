Онищенко призвал россиян отказаться от длительных зимних поездок за рубеж

Новогодние каникулы могут растягиваться настолько, что возвращение к обычному режиму становится проблемой. На это обратил внимание эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко, комментируя ТАСС последствия продолжительного зимнего отдыха.

По его словам, длинные праздники изменили и сам характер зимнего отдыха: россияне получили больше возможностей для дальних поездок, в том числе в период, когда привычный распорядок и без того нарушается. Онищенко также раскритиковал появившееся в праздничном календаре окно до Старого Нового года. По мнению академика, такая продолжительность отдыха не оправдана и мешает организму вернуться к привычному ритму.

А ранее Life.ru рассказал, что финансово выгоднее всего брать отпуск в марте, апреле, июле, августе, сентябре или декабре 2027 года, поскольку в каждом из этих месяцев будет по 22 рабочих дня. Антилидером станет январь с 15 рабочими днями: хотя отпуск в начале года позволяет продлить отдых за счёт новогодних каникул, совокупный доход работника за месяц может оказаться заметно ниже.