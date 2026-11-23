Из-за роста цен на продукты, топливо и перевозки под угрозой оказалась продовольственная помощь 7,3 миллиона человек по всему миру. Об этом заявил глава Всемирной продовольственной программы ООН Люк Линдберг на заседании Совбеза организации.

По его оценке, если ситуация не изменится, к середине 2027 года дополнительные расходы ВПП достигнут 727 миллионов долларов. Причиной стали конфликты на Украине и Ближнем Востоке, которые нарушили привычные маршруты международной торговли.

Особую опасность Линдберг видит в перебоях сразу на трёх направлениях — в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах, а также в Чёрном море. Через них проходят поставки продовольствия и сельскохозяйственных ресурсов, от которых зависят миллионы людей.

По словам главы ВПП, наибольший ущерб несут страны, закупающие основную часть еды за рубежом. Например, Йемен импортирует около 90% потребляемого продовольствия. При этом зернохранилища на Украине и в Польше остаются заполненными, тогда как жители Сомали, Судана и Южного Судана сталкиваются с катастрофической нехваткой пищи.

«Зерно есть, но оно не доходит до тех, кто в нём нуждается», — подчеркнул Линдберг.

Дополнительную угрозу представляет ситуация с удобрениями. Через Ормузский пролив проходит около 30% их мировых поставок, а ограничения судоходства уже затрудняют работу небольших фермерских хозяйств. В сочетании с климатическими явлениями, включая Эль-Ниньо, это может привести к снижению урожайности в следующем сельскохозяйственном сезоне.

Глава ВПП предупредил, что продовольственный кризис развивается на фоне уже существующего массового голода. Сейчас от острой нехватки пищи страдают 266 миллионов человек. Наиболее тяжёлая ситуация складывается в отдельных районах Судана, Южного Судана и Сомали, где существует угроза голода.

Ранее Life.ru рассказывал, почему в современном мире люди продолжают голодать даже при наличии достаточного количества продовольствия. Экономист Софья Главина объяснила, что голод нередко возникает не из-за нехватки урожая, а вследствие вооружённых конфликтов, разрушения логистики и экономических кризисов. В таких условиях продукты могут оставаться на складах, но становиться недоступными для нуждающихся.