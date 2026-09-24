ООН просят вмешаться в дело близнецов из Ирана из-за сурового приговора за «войну против Бога»

Семья иранских сестёр-близнецов обратилась в ООН после того, как одну из них приговорили к смерти, а другую — к 25 годам заключения. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на обращение, поданное от имени родных британскими юристами.

Таране и Ромине Рахими по 21 году. Сестёр задержали после участия в январских протестах в Исфахане. Среди предъявленных им обвинений — «ведение войны против Бога». В конце августа Таране вынесли смертный приговор, Ромине назначили 25 лет лишения свободы. Семья намерена обжаловать оба решения и опасается, что казнь девушке могут ускорить.

В обращении родные просят обеспечить сёстрам справедливое разбирательство, доступ к адвокатам и медицинской помощи, а также защиту от жестокого обращения. По словам семьи, после вынесения приговоров родственникам не разрешали видеться с девушками.

Подача материалов в рамках специальных процедур ООН может привести к официальному запросу иранским властям, если эксперты усмотрят в деле нарушение прав человека. Решение о таком запросе пока не объявлено.

Ранее в Иране революционный суд приговорил к смертной казни Мохаммада Аббаси — такого же участника январских протестов. Мужчину обвинили в «враждебности против Бога» — одно из самых тяжких религиозных преступлений в исламском правосудии. Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за обвала нацвалюты, но быстро переросли в антиправительственные выступления, которые усилились после призывов оппозиционера, сына последнего шаха Резы Пехлеви. Власти отключили интернет, были жертвы с обеих сторон. Тегеран обвинил в беспорядках США и Израиль. К 12 января ситуацию удалось стабилизировать.