США чуть не начали войну с Китаем из-за ошибки ИИ по ядерной программе Ирана

Ошибочный доклад, подготовленный с помощью искусственного интеллекта, едва не спровоцировал вооружённое столкновение США и КНР, сообщает китайское издание Sohu. По данным публикации, весной 2026 года на фоне конфликта с Ираном американские военные начали готовиться к досмотру китайского судна, которому ИИ приписал перевозку компонентов для создания ядерного оружия.

Ошибка возникла при обработке сведений о грузе Тихоокеанского командования специальных операций США на Гавайях. Чат-бот объединил открытые разведданные с секретной информацией и сделал неверное заключение о содержимом судна. Затем сотрудники снова обратились к нейросети — уже для оформления выводов в стандартный разведывательный отчёт.

Внешне документ не отличался от обычных материалов разведки, поэтому его восприняли как достоверный. В статье приводятся сведения CNN, полученные от четырёх знакомых с ситуацией человек: вооружённая группа готовилась подняться на борт для проверки. Авторы связывают произошедшее с отсутствием общих требований к ИИ в американских силовых структурах.

Разные подразделения применяют собственные системы с неодинаковыми правилами и мерами защиты. При этом бывший высокопоставленный чиновник США рассказал CNN, что внутренние инструменты военных и разведчиков по существу мало отличаются от коммерческих продуктов.

По оценке Sohu, вооружённое вмешательство могло привести к прямому противостоянию Вашингтона и Пекина, последствия которого вышли бы за пределы иранского конфликта. После инцидента сенаторы-демократы призвали надзорные органы расследовать серию разведывательных ошибок, связанных с ИИ, цитирует китайских коллег РИА «ФедералПресс».

Ранее глава Anthropic Дарио Амодеи призвал замедлить развитие мощных ИИ-моделей, чтобы разработчики успели усилить меры безопасности. Он предложил ввести независимые проверки передовых систем и согласовать общие требования между компаниями. Следующим шагом, по его мнению, должно стать международное сотрудничество, в том числе между США и Китаем.