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Опубликовано 24 сентября, 10:32

Привычку перекладывать задачи на ИИ связали с риском снижения интеллекта

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием «Шедеврум»

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием «Шедеврум»

Искусственный интеллект избавляет человека от необходимости самостоятельно решать всё больше задач. Однако удобство может обернуться снижением интеллектуальной нагрузки и дальнейшим уменьшением мозга, говорится в материале «Вечерней Москвы».

ИИ вместо мамы и папы: 64% детей признались, что некоторые вопросы проще доверить нейросети
ИИ вместо мамы и папы: 64% детей признались, что некоторые вопросы проще доверить нейросети

По данным издания, размер мозга сам по себе не определяет умственные способности: важную роль играют связи между нейронами. Возможное ослабление отдельных навыков человека не означает деградации всего человечества. Благодаря технологиям люди накапливают знания и справляются со всё более сложными задачами, не удерживая необходимую информацию в памяти.

Профессор МГУ, нейрофизиолог Александр Каплан, в свою очередь, объяснил, что мысли и образы не только возникают благодаря работе мозга, но и воздействуют на него. Чем богаче внутренний мир человека, тем шире его влияние на нейроны.

Глава OpenAI предупредил о риске потери контроля над искусственным интеллектом
Глава OpenAI предупредил о риске потери контроля над искусственным интеллектом

Ранее эксперт предупредил о рисках автоматизации для начинающих специалистов. На рутинных задачах новички набираются опыта, поэтому их полная передача ИИ может затруднить подготовку будущих профессионалов.

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Борис Эльфанд
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