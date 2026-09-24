Привычку перекладывать задачи на ИИ связали с риском снижения интеллекта

Искусственный интеллект избавляет человека от необходимости самостоятельно решать всё больше задач. Однако удобство может обернуться снижением интеллектуальной нагрузки и дальнейшим уменьшением мозга, говорится в материале «Вечерней Москвы».

По данным издания, размер мозга сам по себе не определяет умственные способности: важную роль играют связи между нейронами. Возможное ослабление отдельных навыков человека не означает деградации всего человечества. Благодаря технологиям люди накапливают знания и справляются со всё более сложными задачами, не удерживая необходимую информацию в памяти.

Профессор МГУ, нейрофизиолог Александр Каплан, в свою очередь, объяснил, что мысли и образы не только возникают благодаря работе мозга, но и воздействуют на него. Чем богаче внутренний мир человека, тем шире его влияние на нейроны.

Ранее эксперт предупредил о рисках автоматизации для начинающих специалистов. На рутинных задачах новички набираются опыта, поэтому их полная передача ИИ может затруднить подготовку будущих профессионалов.