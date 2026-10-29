Опасная дорога в дзен: Россиянку разбил инсульт после сложной асаны

В Казани женщина перенесла инсульт после выполнения сложного упражнения на занятии йогой. Необычное положение тела могло спровоцировать повреждение сосуда, снабжающего головной мозг кровью. Об этом «Татар-информу» рассказал главный внештатный ангионевролог Минздрава Татарстана Марат Сайхунов.

По словам специалиста, пострадавшая пыталась выполнить непростую асану: стоя на руках, она просунула голову между ногами и посмотрела назад. После упражнения её самочувствие резко ухудшилось, и женщине потребовалась госпитализация.

Врач пояснил, что подобные движения могут представлять серьёзную угрозу для сосудов шейного отдела позвоночника. При сильном наклоне или запрокидывании головы существует риск повреждения артериальной стенки. Это способно нарушить поступление крови к мозгу и привести к инсульту. К счастью, пациентку удалось спасти. Благодаря своевременному оказанию медицинской помощи поражение головного мозга не оказалось критическим.

Медики призывают любителей физической активности не переоценивать собственные возможности и избегать чрезмерных нагрузок. Особенно осторожно следует подходить к упражнениям, предполагающим непривычные положения головы и шеи.