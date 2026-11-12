В Стерлитамаке 16-летняя школьница попала в больницу после приёма восьми таблеток средства для похудения «Молекула Плюс». Девушке резко стало плохо, и ей потребовалась помощь врачей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, подросток уже некоторое время периодически принимала средство для снижения веса. Однако недавно девушка выпила сразу восемь таблеток. После ухудшения самочувствия ей вызвали скорую помощь.

Школьницу доставили в городскую детскую больницу Стерлитамака с отравлением средней степени тяжести. Информации о её нынешнем состоянии пока нет.

«Молекула Плюс» получила широкое распространение среди подростков благодаря роликам в TikTok, где девушки показывали результаты похудения. Однако вскоре стали появляться сообщения о госпитализациях школьниц с учащённым сердцебиением и резкими скачками артериального давления.

По информации СМИ, в образцах средства обнаруживали сибутрамин — сильнодействующее вещество, которое может вызывать опасные побочные эффекты, в том числе нарушения сердечного ритма и повышение давления.

Роспотребнадзор ещё в апреле 2025 года сообщал, что средства «Молекула» и «Молекула Плюс» отсутствуют в едином реестре свидетельств о государственной регистрации продукции ЕАЭС. Ведомство начало проверку их продажи и направило обращение в Ассоциацию компаний интернет-торговли.

Как утверждает Baza, у «Молекулы Плюс» не указан официальный производитель. При этом на упаковках страной производства обозначена Германия.