В центре Улан-Удэ во время земляных работ строители наткнулись на опасный боеприпас. Прибывшие на место взрывотехники Росгвардии установили, что находка представляет собой авиационную бомбу весом около десяти килограммов, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Боеприпас обследовали специалисты инженерно-технической группы ОМОН «Кречет». Они выяснили, что корпус авиабомбы сильно проржавел, однако внутри по-прежнему находилось взрывчатое вещество. Сотрудники Росгвардии извлекли опасный предмет из строительного котлована и передали для последующей утилизации.

Ранее Life.ru рассказывал об обнаружении немецкой авиабомбы времён Великой Отечественной войны на побережье Балтийского моря. Опасный боеприпас нашли возле посёлка Павлово под Балтийском. Специалисты МЧС установили, что это бомба SD-250, и уничтожили её на месте.