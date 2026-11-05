Пиротехники МЧС уничтожили немецкую авиабомбу времён Второй мировой войны, найденную на берегу Балтийского моря. Боеприпас обнаружили у посёлка Павлово под Балтийском, сообщило региональное управление МЧС.

Немецкую бомбу времён ВОВ нашли на пляже в Калининградской области. Видео © Max / МЧС Калининградской области

Специалисты поисково-спасательного отряда осмотрели находку и определили, что это авиабомба SD-250. Окружная служба по делам гражданской обороны и ЧС решила уничтожить боеприпас на месте обнаружения. С начала 2026 года в Калининградской области нашли и уничтожили 19 762 взрывоопасных предмета времён войны. Среди них — 95 авиационных бомб, уточнили в МЧС.

Ранее Life.ru рассказывал, что фугасный авиационный боеприпас, оставшийся со времён Великой Отечественной войны, обезвредили на стройплощадке в Северной столице.