Опасность видно по мокроте: Врач объяснил, как отличить обычный кашель курильщика от поражения лёгких

Отличить привычный утренний кашель курильщика от более тяжёлого поражения лёгких можно по характеру мокроты, времени её появления и сопутствующим симптомам. Об этом Life.ru ко Всемирному дню лёгких 25 сентября рассказал врач-терапевт Андрей Звонков.

По его словам, кашель курильщика — это прежде всего хронический бронхит, который специалист сравнил с химическим ожогом слизистой бронхов, трахеи и бронхиального дерева. На фоне курения часто развивается ХОБЛ, а осложнением может стать рецидивирующая бронхопневмония, когда воспаление опускается до ткани лёгких.

Главное отличие — в характере мокроты, времени её появления и сопутствующих симптомах. У обычного курильщика — утренний кашель с коричневой мокротой, днём легче. При тяжёлом поражении — постоянный кашель, обильная жёлто-зелёная мокрота, одышка, астматические приступы Андрей Звонков врач-терапевт

При хроническом бронхите кашель продуктивный, то есть сопровождается отхождением мокроты. За ночь она накапливается, поэтому сильнее всего человек кашляет утром после пробуждения. У активного курильщика, выкуривающего около пачки обычных сигарет в день, мокрота, по словам врача, может быть жёлто-коричневой, вязкой, иногда стеклистой, с «пушинками». В течение дня она отходит, поэтому дышать становится легче.

Некоторые курильщики утром затягиваются сигаретой, чтобы рефлекторно усилить кашель, хотя мокрота от этого не разжижается. Другие пьют горячий чай или используют ацетилцистеин. После отхаркивания может выходить серо-коричневая мокрота, содержащая смолы и твёрдые вещества.

При ХОБЛ и хронических бронхопневмониях состояние тяжелее: могут возникать астматические приступы удушья, одышка, реакция на холод, аллергены, запахи и стресс. При хронической бронхопневмонии мокрота чаще становится жёлто-зелёной или зеленоватой и может выделяться в большом количестве.

Сильный хронический кашель Звонков также связал с развитием эмфиземы лёгких и бронхоэктатической болезни. При эмфиземе расширяются альвеолы и уменьшается площадь газообмена. Бронхоэктазы врач описал как крупные расширения, возникающие на фоне постоянного сильного кашля и разрушения перегородок лёгочной ткани.

По словам Звонкова, примерно 90% людей с ХОБЛ — курильщики. Однако заболевание встречается и у некурящих: в частности, при профессиональных патологиях из-за воздействия каменной или библиотечной пыли, а также при атопической астме, когда к аллергическому процессу впоследствии присоединяются микробы и воспаление.

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